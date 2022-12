Oroscopo Paolo Fox Martedì 27 Dicembre 2022: Ariete fiducioso

Grazie alla posizione di Giove sull’ascendente fino a metà Maggio, per voi il 2023 inizierà con più ottimismo, autostimo e fiducia. Approfittatene per zittire due o tre persone che imperversano con i loro giudizi impietosi.

Cercate competizione? Continuate tutto così tra fine Marzo e quasi tutto Maggio. Marte vi rende molto forte ma anche un po’ irascibile. In futuro non escludiamo colloqui o corsi d’aggiornamento.

A partire da oggi vi attendono giornate meravigliose in cui riposare e festeggiare l’inizio del nuovo anno che ormai è alle porte. Coraggio perché tutto si può risolvere in breve tempo.

La giornata di oggi non sarà positiva come sperate. Sono favoriti legami di amicizia e anche di amore ma sul posto di lavoro non tutto sarà favorevole, anzi. L’anno nuovo porterà qualche novità in più.

Durante le prossime ore ci saranno buone notizie per i sentimenti e anche per il lavoro. Guardate al futuro con maggiore fiducia.

Vivrete giorni non molto entusiasmanti sotto numerosi punti di vista. Cercate di mantenere la concentrazione soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Acquario

Sono in arrivo per voi giornate non proprio entusiasmanti e caratterizzate da tanti alti e bassi. Cercate però di non perdere la pazienza, mordetevi la lingua prima di parlare in modo di evitare litigi.