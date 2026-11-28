di Redazione ZON

In sintesi. Secondo le previsioni di Paolo Fox diffuse da Radio Lattemiele, il 28 novembre 2026 Ariete e Toro devono gestire il nervosismo, mentre Sagittario ritrova l’entusiasmo con l’amore protagonista e Pesci vede vittorie e novità. ZON.it riassume l’oroscopo di tutti i dodici segni, a scopo di intrattenimento.

I punti chiave Secondo Paolo Fox, l’Ariete il 28 novembre 2026 può avere una mattinata nervosa e sente il transito di Saturno nel segno.

Secondo Paolo Fox, il Toro il 28 novembre 2026 vede crescere il nervosismo nel pomeriggio e deve evitare le provocazioni.

Secondo Paolo Fox, il Sagittario ritrova l’entusiasmo dal pomeriggio del 28 novembre 2026, con l’amore protagonista e gli incontri favoriti.

Secondo Paolo Fox, i Pesci hanno davanti vittorie, novità e consensi dopo un periodo in cui si sono sentiti un po’ isolati.

Secondo Paolo Fox, il Cancro ha vissuto un novembre difficile sul lavoro e a dicembre dovrebbe vedere miglioramenti.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 28 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni di questa pagina sono di Paolo Fox, l’astrologo che le ha diffuse a Radio Lattemiele nell’appuntamento con l’oroscopo ufficiale. ZON.it le riferisce con parole proprie, segno per segno. Come sempre si tratta di intrattenimento, da leggere senza prenderlo troppo sul serio.

♈ Ariete

Mattinata che può essere nervosa: meglio evitare discussioni e reazioni impulsive. Il transito di Saturno nel segno si fa sentire, perché ciò che si sta facendo richiede impegno e al tempo stesso irrita. La sera potrebbe offrire qualche indicazione utile.

♉ Toro

Nel pomeriggio il nervosismo cresce: servono calma e niente provocazioni, anche se, a detta del segno, la miccia la accendono spesso gli altri. Sul lavoro occorre cautela con chi tira dentro situazioni poco chiare. Un’amicizia si può allontanare, un collega no: serve più tolleranza.

♊ Gemelli

Tra oggi e domani servirebbero tranquillità, entusiasmo e svago, dopo una settimana piuttosto pesante. Il segno non è in cima alla classifica proprio perché appare stanco e forse preso da troppe cose. In amore sono favoriti incontri e momenti piacevoli; sul lavoro, da lunedì, nuovi stimoli.

♋ Cancro

Novembre non è stato semplice, soprattutto sul lavoro: polemiche, attacchi da cui difendersi, qualcuno ha persino pensato di fermarsi per capire il da farsi. Qualche ritardo resta, ma dicembre dovrebbe portare miglioramenti. Attenzione a non scaricare il nervosismo sulle persone care.

♌ Leone

La Luna attiva favorisce incontri, amicizie e rapporti sociali: l’indicazione è cercare la compagnia di chi vuole bene. Se c’è una persona che piace ma i contrasti e le tensioni si ripetono, meglio chiudere la questione entro fine mese. Da dicembre, infatti, l’atteggiamento sarà intransigente, senza ripensamenti.

♍ Vergine

Il momento è tranquillo, anche se tra virgolette, e invita a riflettere senza alimentare vecchie insoddisfazioni. È una fase di riflessione in vista del futuro, in cui conviene evitare le polemiche. In amore si prepara un periodo molto favorevole.

♎ Bilancia

Pomeriggio migliore della mattinata, con una domenica altrettanto attiva. Venere favorisce l’amore, gli incontri e i nuovi accordi. Da guardare con attenzione le interferenze esterne e le persone che trascinano in polemiche nelle quali, in teoria, non si dovrebbe entrare.

♏ Scorpione

Meglio non riempirsi di impegni e lasciare spazio agli imprevisti. Gli appuntamenti di dicembre saranno molto importanti, quindi i cuori solitari farebbero bene a guardarsi attorno. Chi ha attraversato un momento serio in coppia, vicino alla rottura, a dicembre potrà provare a riparare.

♐ Sagittario

Dal pomeriggio torna l’entusiasmo, con l’amore protagonista tra oggi e domani: favoriti gli incontri. Per il weekend sarebbe bello fare qualcosa di intrigante.

♑ Capricorno

Periodo adatto a cominciare a pensare a ciò che di importante si vuole fare nel 2027. Matrimonio, convivenze e lavoro sono in crescita. Il weekend aiuta a riflettere sulla situazione attuale.

♒ Acquario

L’invito è a non lasciarsi prendere dallo sconforto e a cercare di recuperare. Nel weekend le emozioni sono ben presenti.

♓ Pesci

Si intravedono vittorie e novità, con persone che vogliono bene e consensi: per il segno è importante, dopo un periodo in cui si è sentito un po’ isolato. Novità anche in serata.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox del 28 novembre 2026? Paolo Fox indica nervosismo da gestire per Ariete e Toro, mentre per Sagittario torna l’entusiasmo con l’amore protagonista e per i Pesci si intravedono vittorie e novità. Le previsioni per tutti i dodici segni sono riassunte da ZON.it in questa pagina. Quali segni sono più nervosi secondo Paolo Fox il 28 novembre 2026? Sono l’Ariete e il Toro. Per l’Ariete la mattinata può essere nervosa, anche per il transito di Saturno nel segno. Per il Toro il nervosismo cresce nel pomeriggio e servono calma e niente provocazioni. Quali segni sono favoriti in amore il 28 novembre 2026? Secondo Paolo Fox, il Sagittario ha l’amore protagonista con incontri favoriti e la Bilancia ha Venere che favorisce amore, incontri e nuovi accordi. Per i Gemelli sono favoriti incontri e momenti piacevoli, mentre per la Vergine si prepara un periodo molto favorevole in amore. Dove ha diffuso le previsioni Paolo Fox? Le previsioni sono state diffuse da Paolo Fox a Radio Lattemiele, nell’appuntamento con l’oroscopo ufficiale. ZON.it le riprende con una sintesi redazionale scritta con parole proprie. L’oroscopo di Paolo Fox ha valore predittivo? No, l’oroscopo è una forma di intrattenimento e non ha valore predittivo. Le previsioni non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Fonte: Radio Lattemiele