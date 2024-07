Oroscopo Paolo Fox giovedì 4 luglio 2024: Ariete combattivo

Fermento nelle questioni professionali: devi essere combattivo per vincere chi si oppone. In amore va meglio.

Sei supportato nel lavoro e nello studio. In amore ritrovi la passione e anche nei nuovi ci sarà più intensità.

La Luna nel segno porta una buona dose di vitalità. In amore, attenzione alle discussioni. Ci vogliono diplomazia e astuzia.

Metti ordine nelle carte e nelle questioni legali. In amore sei tu a fare il bello e il cattivo tempo: stella comunque a favore.

Supererai possibili momenti di noia nel lavoro. In amore, tempo di riconciliazioni o nuovi incontri, scelte decisive.

Dovrai essere pronto ad affrontare imprevisti e nuovi impegni. Stasera non essere troppo esigente, giornata sottotono.

Influssi migliori per chi cerca avanzamenti nel lavoro. Da superare qualche stress o malinconia accumulati nel tempo.

Elimina le situazioni che non ti soddisfano. Devi fare solo le cose che ti interessano. Appena puoi, vai in vacanza.

Analizzare incertezze e malinconie nell’ambito del lavoro sarà necessario per evitare problemi.

Pesci

Cerca la calma. È probabile che ci sia da rientrare da una vacanza; pianifica per bene il suo svolgimento per non stressarti.