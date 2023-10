Oroscopo Paolo Fox martedì 3 ottobre 2023: Toro creativo

Ariete Dal punto di vista finanziario c’è ancora qualcosa da rivedere. Forse non state gestendo al meglio i vostri soldi o avete intrapreso un investimento azzardato e adesso ne state pagando le conseguenze.

Toro La vostra energia e la vostra creatività stanno raggiungendo il picco. Siete più desiderosi che mai di centrare gli obiettivi importanti che vi siete prefissati. Forse doveste fare maggiormente leva sulle vostre abilità sociali e comunicative per riuscire a raggiungere un obiettivo importante nel lavoro.

Gemelli State attraversando un periodo altalenante in cui le vostre finanze non saranno al top mentre siete molto energici e determinati. Bisognerà cercare di essere più intraprendenti e di creare le condizioni per allargare i vostri orizzonti. Dovreste lavorare di più sulle vostre abilità sociali.

Cancro La vita sentimentale sta diventando il vostro vero cruccio in questo periodo. State attraversando un periodo caratterizzato da alti e bassi e non sempre il rapporto con il partner è sincero e spontaneo come dovrebbe essere.

Leone In queste ore siete meno passionali e meno coinvolti dal punto di vista sentimentale. Forse la solita routine vi ha stancato e vorreste cercare qualcosa di nuovo o nuovi stimoli per andare avanti e vivere in armonia con voi stessi. Per fortuna nel lavoro non vi mancano le energie e le buone intuizioni.

Vergine Le vostre abilità sociali sono al top in questo momento. Siete sempre abili quando si tratta di comunicare le vostre idee e le vostre intuizioni e questo vi servirà anche per ottenere risultati importanti nel lavoro. La fortuna non sta girando dalla vostra parte in questo periodo, ma ben presto le cose cambieranno.

Bilancia Il vostro grande punto di forza e l’equilibrio interiore che vi aiuta a gestire in maniera saggia e prudente anche quelle situazioni spinose che pendono sulla vostra vita. Qualche piccola ombra potrebbe offuscare la vostra sfera lavorativa e frenare alcuni vostri progetti.

Scorpione Questo è il momento giusto per affondare il colpo se c’è una persona che vi piace. Dichiarate i vostri sentimenti e fatevi avanti senza indugi perchè le stelle favoriscono soprattutto le nuove storie. Attenzione anche a qualche piccolo problema di salute.

Sagittario Il vostro grande spirito di adattamento vi aiuterà a superare questa fase un po’ complessa dove non mancheranno ostacoli e contrattempi. In questo momento il vostro grande desiderio di avventura deve essere coniugato anche con questa ricerca del vostro equilibrio interiore. In amore tutto procede senza intoppi.

Capricorno Questo è un periodo in cui si procede tra alti e bassi. La vostra compatibilità con gli altri sembra essere ottimale, ma la vostra adattabilità a situazioni nuove presenta qualche piccolo intoppo. Dal punto di vista sentimentale non state vivendo un periodo da incorniciare.

Acquario Non dovrete preoccuparvi se in amore avete qualche stella contraria che frena i vostri piani. Ben presto avrete delle stelle molto più fortunate che vi metteranno in condizione di risolvere ogni conflitto. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe presentarsi qualche piccolo ostacolo a frenare le vostre ambizioni. Niente di troppo grave.