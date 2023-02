Oroscopo Paolo Fox Martedì 7 Febbraio 2023: Leone agitato

Ariete Periodo di ripresa per voi. In genere siete sempre ben disposti ad affrontare battaglie e dispute, quindi non è mai semplice parlare di una situazione così tranquilla, anche se c’è comunque un andamento positivo. Il periodo è interessante per quanto riguarda l’amore e chi ha chiuso una storia, adesso sta pensando a rimanere un po’ per conto suo.

Toro Siete al primo posto tra i segni migliori. Questo che state vivendo è un momento che darà grandi soddisfazioni e l’unico problema di questa fase potrebbe essere la testardaggine. Potrebbero nascere dei malintesi in questi giorni se avrete a che fare con un partner un po’ pignolo

Gemelli Dovete ancora superare del tutto un torto subito. Anche se in ambito lavorativo state facendo delle cose importanti, pare che qualcuno si metta contro di voi… Per voi è difficile vivere le giornate senza fare niente, però c’è da fare anche attenzione a non fare troppo. In amore serve un chiarimento.

Cancro State vivendo delle giornate un po’ particolari e ancora non avete raggiunto i vostri obiettivi. Potete approfittare della situazione anche per cambiare un po’ atteggiamento nei confronti di chi non è sincero con voi. In questo momento non è il caso di dare giudizi troppo affrettati.

Leone C’è una certa agitazione in queste ore, anche se in linea generale la situazione è vantaggiosa grazie a Giove che è favorevole. In questa giornata di martedì però ve la prenderete un po’ per tutto. Non avete tutti i torti se volete vincere una sfida, ma non affannatevi troppo nel voler far valere le vostre ragioni. Qualcosa da chiarire nei rapporti con Acquario e Scorpione.

Vergine Dovete dare molto, ma ci saranno soddisfazioni. Se state preparando un progetto importante, preparatevi perché potrebbe esserci qualche imprevisto da dover affrontare. Qualcuno dovrà risolvere qualche problema proprio all’ultimo minuto. In genere ricevete consensi dagli altri, anche perché usate la logica.

Bilancia Non dovete pensare al passato. Voltate pagina. Evitate riflessioni amare, specie se nell’estate del 2022 c’è stato un problema fisico oppure personale. In tanti potrebbero rimproverare il vostro modo un po’ superficiale e poco responsabile di affrontare alcune situazioni.

Scorpione Vi attende una giornata promettente, anche se c’è da dire che nelle ultime 48 ore la Luna dissonante ha causato qualche noia di troppo. Avete bisogno di ritrovare l’amore e potreste fare una conoscenza speciale proprio in questi giorni. Nelle prossime ore potreste chiarire qualcosa nel lavoro, quindi approfittatene. Tutti dovranno affrontare un cambiamento o una scelta entro la metà dell’anno.

Sagittario Fareste bene a mostrarvi più positivi di fronte alle persone a voi vicine. E’ tempo di reagire, di dare una svolta alla vostra vita sia lavorativa sia sentimentale. Coraggio, siete in grado di farcela!

Capricorno I nati sotto questo segno dovranno fare i conti con una persona che tenterà di mettergli i bastoni fra le ruote. Non cercate lo scontro ma trovate una soluzione. Usate bene la testa e seguite il vostro cuore.

Acquario Fareste meglio a cambiare prospettiva delle cose e provare a rimanere focalizzati sul bicchiere mezzo pieno. Un po’ di ottimismo non guasta mai, anche se in molti di voi non la pensano così.