Belve 2026, chi sono gli ospiti: i rumor su Galgani, Manzini, Totti e Pellegrini

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo indiscrezioni non ufficiali, Gemma Galgani e Francesca Manzini avrebbero già registrato l’intervista per la nuova stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani che torna su Rai 2 in prima serata martedì 24 novembre 2026. Per Francesco Totti e Federica Pellegrini si parla di trattative; gli ospiti non sono stati ufficializzati.

I punti chiave Belve, con Francesca Fagnani, torna su Rai 2 in prima serata martedì 24 novembre 2026.

Il portale Cinemotore riferisce che Gemma Galgani e Francesca Manzini avrebbero già registrato la loro intervista a Belve.

Giuseppe Candela, sul settimanale Chi, ha anticipato il nome di Elisabetta Gregoraci, per la quale si parla di un’intervista già girata.

Gabriele Parpiglia scrive su Quotidiano Nazionale che Federica Pellegrini avrebbe accettato di andare a Belve dopo una lunga trattativa.

Per Francesco Totti una ricostruzione parla di accordo vicino, mentre un’altra precisa che il contratto non è stato ancora firmato.

Attenzione: spoiler. Gemma Galgani e Francesca Manzini avrebbero già registrato la loro intervista a Belve, che torna su Rai 2 con Francesca Fagnani in prima serata martedì 24 novembre 2026.

I nomi degli ospiti della nuova stagione di Belve non sono stati ufficializzati: si tratta di indiscrezioni, e il cast del programma resta protetto dal riserbo.

Perché l’intervista a Gemma Galgani è la più attesa

Gemma Galgani, dama del programma Uomini e Donne, ha un conto aperto con Belve. Nel dicembre 2024 Tina Cipollari, ospite di Francesca Fagnani, ha definito la dama una donna inutile, rispondendo a una domanda della conduttrice.

Gemma Galgani ha reagito duramente a quelle parole. In seguito, nello studio di Maria De Filippi, ha replicato e ha detto di aver apprezzato il modo in cui Francesca Fagnani aveva cercato di difenderla durante l’intervista.

Non è stato reso noto di cosa parlerà Gemma Galgani davanti alla conduttrice. Resta da capire se tornerà sulla storica rivalità con Tina Cipollari.

Chi altro potrebbe sedersi davanti a Francesca Fagnani

Il portale Cinemotore ha lanciato l’indiscrezione sulle registrazioni di Gemma Galgani e Francesca Manzini. La seconda è descritta come un’ospite dall’ironia e dall’imitazione tagliente.

Il nome di Elisabetta Gregoraci era stato anticipato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi. Per lei le indiscrezioni parlano di un’intervista già girata.

Ospite Cosa si dice Chi l’ha diffuso Gemma Galgani Intervista già registrata Cinemotore Francesca Manzini Intervista già registrata Cinemotore Elisabetta Gregoraci Già passata nello studio di Belve Giuseppe Candela, settimanale Chi Federica Pellegrini Avrebbe accettato dopo una lunga trattativa Gabriele Parpiglia, Quotidiano Nazionale Francesco Totti Accordo vicino, contratto non ancora firmato Indiscrezioni senza fonte indicata

Cosa resta da chiarire su Totti e Pellegrini

Sul nome di Francesco Totti le versioni non coincidono del tutto. Una ricostruzione parla di accordo con l’ex capitano della Roma a un passo, un’altra precisa che il contratto non è stato ancora firmato.

Anche su Federica Pellegrini il quadro è mosso. Una ricostruzione parla di contatti e trattative in corso, mentre Gabriele Parpiglia scrive su Quotidiano Nazionale che la campionessa di nuoto avrebbe già detto sì.

Non sono stati resi noti l’ordine delle puntate, l’orario di inizio e la piattaforma su cui rivedere le interviste. Il quadro definitivo degli ospiti si chiarirà con la messa in onda, a partire dal 24 novembre 2026.

Domande frequenti Quando torna Belve su Rai 2 nel 2026? Belve torna su Rai 2 con Francesca Fagnani in prima serata martedì 24 novembre 2026. Non sono stati resi noti l’ordine delle puntate, l’orario di inizio e la piattaforma su cui rivedere le interviste. Chi sono gli ospiti di Belve 2026? Gli ospiti della nuova stagione di Belve non sono stati ufficializzati e il cast del programma resta protetto dal riserbo. Le indiscrezioni citano Gemma Galgani, Francesca Manzini, Elisabetta Gregoraci, Federica Pellegrini e Francesco Totti. Gemma Galgani sarà ospite a Belve? Secondo il portale Cinemotore, Gemma Galgani avrebbe già registrato la sua intervista a Belve, ma non c’è una conferma ufficiale. Non è stato reso noto di cosa parlerà davanti a Francesca Fagnani. Francesco Totti andrà a Belve? Le versioni su Francesco Totti non coincidono: una ricostruzione parla di accordo a un passo, un’altra precisa che il contratto non è stato ancora firmato. Non c’è alcuna conferma ufficiale. Federica Pellegrini sarà intervistata a Belve? Gabriele Parpiglia scrive su Quotidiano Nazionale che Federica Pellegrini avrebbe già detto sì a Belve dopo una lunga trattativa. Un’altra ricostruzione parla invece di contatti e trattative ancora in corso, e non esiste una conferma ufficiale.