Belve 2026, chi sono gli ospiti: i rumor su Galgani, Manzini, Totti e Pellegrini
In sintesi. Secondo indiscrezioni non ufficiali, Gemma Galgani e Francesca Manzini avrebbero già registrato l’intervista per la nuova stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani che torna su Rai 2 in prima serata martedì 24 novembre 2026. Per Francesco Totti e Federica Pellegrini si parla di trattative; gli ospiti non sono stati ufficializzati.
I punti chiave
- Belve, con Francesca Fagnani, torna su Rai 2 in prima serata martedì 24 novembre 2026.
- Il portale Cinemotore riferisce che Gemma Galgani e Francesca Manzini avrebbero già registrato la loro intervista a Belve.
- Giuseppe Candela, sul settimanale Chi, ha anticipato il nome di Elisabetta Gregoraci, per la quale si parla di un’intervista già girata.
- Gabriele Parpiglia scrive su Quotidiano Nazionale che Federica Pellegrini avrebbe accettato di andare a Belve dopo una lunga trattativa.
- Per Francesco Totti una ricostruzione parla di accordo vicino, mentre un’altra precisa che il contratto non è stato ancora firmato.
Attenzione: spoiler. Gemma Galgani e Francesca Manzini avrebbero già registrato la loro intervista a Belve, che torna su Rai 2 con Francesca Fagnani in prima serata martedì 24 novembre 2026.
I nomi degli ospiti della nuova stagione di Belve non sono stati ufficializzati: si tratta di indiscrezioni, e il cast del programma resta protetto dal riserbo.
Perché l’intervista a Gemma Galgani è la più attesa
Gemma Galgani, dama del programma Uomini e Donne, ha un conto aperto con Belve. Nel dicembre 2024 Tina Cipollari, ospite di Francesca Fagnani, ha definito la dama una donna inutile, rispondendo a una domanda della conduttrice.
Gemma Galgani ha reagito duramente a quelle parole. In seguito, nello studio di Maria De Filippi, ha replicato e ha detto di aver apprezzato il modo in cui Francesca Fagnani aveva cercato di difenderla durante l’intervista.
Non è stato reso noto di cosa parlerà Gemma Galgani davanti alla conduttrice. Resta da capire se tornerà sulla storica rivalità con Tina Cipollari.
Chi altro potrebbe sedersi davanti a Francesca Fagnani
Il portale Cinemotore ha lanciato l’indiscrezione sulle registrazioni di Gemma Galgani e Francesca Manzini. La seconda è descritta come un’ospite dall’ironia e dall’imitazione tagliente.
Il nome di Elisabetta Gregoraci era stato anticipato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi. Per lei le indiscrezioni parlano di un’intervista già girata.
|Ospite
|Cosa si dice
|Chi l’ha diffuso
|Gemma Galgani
|Intervista già registrata
|Cinemotore
|Francesca Manzini
|Intervista già registrata
|Cinemotore
|Elisabetta Gregoraci
|Già passata nello studio di Belve
|Giuseppe Candela, settimanale Chi
|Federica Pellegrini
|Avrebbe accettato dopo una lunga trattativa
|Gabriele Parpiglia, Quotidiano Nazionale
|Francesco Totti
|Accordo vicino, contratto non ancora firmato
|Indiscrezioni senza fonte indicata
Cosa resta da chiarire su Totti e Pellegrini
Sul nome di Francesco Totti le versioni non coincidono del tutto. Una ricostruzione parla di accordo con l’ex capitano della Roma a un passo, un’altra precisa che il contratto non è stato ancora firmato.
Anche su Federica Pellegrini il quadro è mosso. Una ricostruzione parla di contatti e trattative in corso, mentre Gabriele Parpiglia scrive su Quotidiano Nazionale che la campionessa di nuoto avrebbe già detto sì.
Non sono stati resi noti l’ordine delle puntate, l’orario di inizio e la piattaforma su cui rivedere le interviste. Il quadro definitivo degli ospiti si chiarirà con la messa in onda, a partire dal 24 novembre 2026.
Domande frequenti
Quando torna Belve su Rai 2 nel 2026?
Belve torna su Rai 2 con Francesca Fagnani in prima serata martedì 24 novembre 2026. Non sono stati resi noti l’ordine delle puntate, l’orario di inizio e la piattaforma su cui rivedere le interviste.
Chi sono gli ospiti di Belve 2026?
Gli ospiti della nuova stagione di Belve non sono stati ufficializzati e il cast del programma resta protetto dal riserbo. Le indiscrezioni citano Gemma Galgani, Francesca Manzini, Elisabetta Gregoraci, Federica Pellegrini e Francesco Totti.
Gemma Galgani sarà ospite a Belve?
Secondo il portale Cinemotore, Gemma Galgani avrebbe già registrato la sua intervista a Belve, ma non c’è una conferma ufficiale. Non è stato reso noto di cosa parlerà davanti a Francesca Fagnani.
Francesco Totti andrà a Belve?
Le versioni su Francesco Totti non coincidono: una ricostruzione parla di accordo a un passo, un’altra precisa che il contratto non è stato ancora firmato. Non c’è alcuna conferma ufficiale.
Federica Pellegrini sarà intervistata a Belve?
Gabriele Parpiglia scrive su Quotidiano Nazionale che Federica Pellegrini avrebbe già detto sì a Belve dopo una lunga trattativa. Un’altra ricostruzione parla invece di contatti e trattative ancora in corso, e non esiste una conferma ufficiale.
Immagine di repertorio
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