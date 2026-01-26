Padre Antonio una guida silenziosa che ha segnato intere generazioni

di Marisa Fava

Padre Antonio ha legato la sua vita a Baronissi con una presenza discreta ma costante, diventando nel tempo un punto di riferimento per intere generazioni. Nel Convento della Santissima Trinità ha formato giovani e famiglie con uno stile semplice e profondo, fatto di ascolto, umiltà e dedizione quotidiana.

Accanto al servizio pastorale, ha saputo trasformare lo sport in una scuola di vita: un percorso costruito con impegno e visione, capace di offrire ai ragazzi un luogo di incontro, crescita e rispetto. A Saragnano, tra campo e comunità, ha insegnato valori prima ancora che risultati e accompagnando tanti giovani.

Oggi Baronissi non ricorda soltanto un sacerdote: ricorda un padre, un maestro e una guida silenziosa che ha camminato accanto a tutti con fede autentica. Il suo esempio continuerà a vivere nella comunità che ha cresciuto.