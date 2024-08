Palinuro, tragedia sfiorata per un barbecue: giovane trasferita d’urgenza a Napoli

di Redazione ZON

L’Incidente a Palinuro

Questa mattina, mercoledì 14 agosto, a Palinuro un barbecue ha rischiato di trasformarsi in tragedia in via Fratelli Capozzoli, nel comune di Centola. Secondo quanto riportato da Salernonotizie, una giovane donna è rimasta gravemente ferita nell’incidente. Le sue condizioni sono state ritenute critiche, e per questo è stata trasferita d’urgenza in eliambulanza al Centro Grandi Ustioni di Napoli.

Interventi di Soccorso

La giovane è stata inizialmente soccorsa dai sanitari della Misericordia di Palinuro. Successivamente, è stata trasportata nell’area dell’ex Lanternone, dove è atterrato l’elisoccorso per il trasferimento verso l’ospedale.

Indagini in Corso

I carabinieri della stazione locale sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e determinare le cause esatte dell’accaduto.

Fonte: Salernonotizie