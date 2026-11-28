di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 30 novembre al 4 dicembre 2026, Diana Corsi sospetta che il testamento del padre Ernesto Corsi sia stato modificato. Per chiarire i dubbi chiede aiuto a Cesare. Nello stesso periodo Elisa ritrova Gianna, una vecchia conoscenza, e vuole aiutarla.

I punti chiave Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 30 novembre al 4 dicembre 2026, Diana Corsi sospetta che il testamento del padre Ernesto Corsi sia stato modificato.

Diana Corsi chiede aiuto a Cesare per fare chiarezza sul testamento.

Nelle puntate dal 23 al 27 novembre 2026 l’eredità di Ernesto Corsi risulta congelata e Diana Corsi non può usare la propria quota.

Nella settimana dal 30 novembre al 4 dicembre 2026 Elisa è turbata dopo aver ritrovato Gianna, una vecchia conoscenza, e vuole aiutarla.

Dal 7 all’11 dicembre 2026 Adelaide umilia Carla dopo una proposta economica di Carla, e Diana Corsi si ribella.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dal 30 novembre al 4 dicembre 2026, Diana Corsi sospetta che il testamento del padre sia stato modificato e chiede aiuto a Cesare per fare chiarezza.

Perché Diana dubita del testamento del padre

I dubbi di Diana Corsi non nascono il 30 novembre 2026. Nelle puntate dal 23 al 27 novembre 2026 Diana si scontra con la madre Carla, mentre emergono i dubbi sul testamento di Ernesto Corsi.

In quei giorni l’eredità risulta congelata: Diana non può usare la propria quota proprio mentre pensa di lasciare l’università. Si affida all’avvocato Cesare Brugnoli, ma rischia l’espulsione e lo scontro con la madre Carla.

Per la puntata di lunedì 30 novembre 2026 le anticipazioni parlano di Diana che teme che il testamento del padre sia stato manomesso. Nello stesso episodio c’è tensione tra Iacopo e Roberto.

Cosa succede a Elisa e Gianna nella stessa settimana

Nella settimana dal 30 novembre al 4 dicembre 2026 Elisa è profondamente turbata dopo aver ritrovato Gianna, una vecchia conoscenza. L’incontro rischia di riportare a galla ricordi dolorosi e un passato che Elisa ha cercato per anni di dimenticare.

Elisa vuole comunque aiutare Gianna. Gianna all’inizio rifiuta il regalo di Elisa e le fa capire di non poter accettare il suo sostegno.

Solo quando si ritrova in gravi difficoltà, Gianna cambia atteggiamento e decide di affidarsi a Elisa.

Cosa è previsto nelle puntate successive

Dal 7 all’11 dicembre 2026, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, Adelaide umilia Carla dopo una proposta economica fatta da quest’ultima. Diana, in quelle puntate, si ribella.

Domande frequenti Cosa succede a Diana nel Paradiso delle Signore dal 30 novembre al 4 dicembre 2026? Nelle puntate dal 30 novembre al 4 dicembre 2026 Diana Corsi sospetta che il testamento del padre sia stato modificato. Per fare chiarezza chiede aiuto a Cesare. Per la puntata del 30 novembre 2026 le anticipazioni parlano del timore che il testamento sia stato manomesso. Perché Diana Corsi dubita del testamento di suo padre Ernesto? Nelle puntate dal 23 al 27 novembre 2026 emergono i dubbi sul testamento di Ernesto Corsi e l’eredità risulta congelata. Diana Corsi non può usare la propria quota proprio mentre pensa di lasciare l’università. Per questo si affida all’avvocato Cesare Brugnoli. Cosa succede a Elisa e Gianna nel Paradiso delle Signore? Nella settimana dal 30 novembre al 4 dicembre 2026 Elisa è turbata dopo aver ritrovato Gianna, una vecchia conoscenza. Elisa vuole aiutarla, ma Gianna all’inizio rifiuta il regalo. Solo quando si ritrova in gravi difficoltà decide di affidarsi a Elisa. Cosa succede nel Paradiso delle Signore dal 7 all’11 dicembre 2026? Dal 7 all’11 dicembre 2026 Adelaide umilia Carla dopo una proposta economica fatta da Carla. Diana Corsi, in quelle puntate, si ribella.

Fonte: Zazoom Social News