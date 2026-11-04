Parlamentari estratti a sorte: cosa è successo dove si è provato

di Redazione ZON

In sintesi. Negli esempi recenti di sorteggio, in Irlanda, Francia, Canada e Paesi Bassi, i cittadini estratti hanno composto assemblee che elaborano proposte, non Parlamenti che approvano leggi. Nessun esempio citato riguarda un Parlamento nazionale interamente sorteggiato. Gli esiti sono stati alterni: proposta consultiva in Irlanda, proposte bocciate o cestinate in Canada e Paesi Bassi.

I punti chiave In Irlanda l’Assemblea dei Cittadini si è riunita per 11 mesi sulla legge sull’aborto e ha prodotto una proposta consultiva da sottoporre al voto.

In Irlanda ha accettato di partecipare il 33% dei cittadini sorteggiati: due su tre hanno rifiutato.

In Canada, tra il 2004 e il 2007, la proposta dell’assemblea sul sistema elettorale è stata bocciata dagli elettori.

Nei Paesi Bassi, nel 2006, il governo ha cestinato le linee guida dell’assemblea sul sistema elettorale, che aveva finanziato con oltre 5 milioni di euro.

Ad Atene, dal 508 al 322 a.C., la maggior parte dei ruoli pubblici veniva assegnata per sorteggio tra una cerchia limitata di cittadini maschi.

Negli esempi recenti il sorteggio ha riguardato assemblee di cittadini che elaborano proposte, non Parlamenti che approvano leggi. È successo in Irlanda, Francia, Canada e Paesi Bassi.

Come funzionava il sorteggio nell’antica Atene

Ad Atene, dal 508 al 322 a.C., la maggior parte dei ruoli pubblici veniva assegnata per sorteggio tra una cerchia limitata di cittadini maschi. Restavano fuori gli incarichi specializzati, come i generali militari e i responsabili delle finanze.

Gli ateniesi consideravano il sorteggio più democratico del voto, perché le elezioni favorivano i ricchi e chi aveva più agganci. Il sorteggio è stato usato anche nella Repubblica di Venezia e nella Repubblica di Firenze, dove la sorte sceglieva tra esponenti delle famiglie più eminenti.

Dove le assemblee di cittadini estratti a sorte hanno già lavorato

In Francia il sorteggio ha composto assemblee di cittadini convocate per discutere la politica climatica. In Irlanda l’Assemblea dei Cittadini si è riunita per 11 mesi sulla legge sull’aborto e ha prodotto una proposta consultiva da sottoporre al voto, non un provvedimento vincolante.

Le esperienze citate di assemblee di cittadini sorteggiati Paese Periodo Tema Esito Irlanda 11 mesi di lavori Aborto Proposta consultiva da sottoporre al voto Canada 2004-2007 Sistema elettorale Proposta bocciata dagli elettori Paesi Bassi 2006 Sistema elettorale Linee guida cestinate dal governo, che aveva finanziato l’assemblea con oltre 5 milioni di euro Francia Non indicato Politica climatica Non indicato

Nei casi di Canada e Paesi Bassi pesavano più fattori: i partiti avevano interesse a screditare le proposte, i media erano ostili e le assemblee non avevano portavoce esperti. La popolazione, inoltre, non aveva seguito il processo e non si sentiva coinvolta.

Perché i sostenitori credono che il caso renda i politici più liberi

Brett Henning, attivista ungherese e cofondatore della Sortition Foundation, sostiene che i parlamentari sorteggiati sarebbero meno esposti alle pressioni dei gruppi di potere e ai costi delle campagne elettorali. A suo giudizio non dovrebbero cambiare posizione per ottenere una rielezione.

Henning porta un esempio: per la corsa alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha raccolto un miliardo di dollari, secondo i dati di Open Secrets.

Il tema della sfiducia è reale: in un sondaggio del Pew Research Center del 2024 in 24 Stati, solo il 45% degli intervistati ha dato un giudizio positivo sul leader del proprio Paese.

Quali limiti vedono i critici: competenza, costi e rappresentanza

Un cittadino estratto parte da zero. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), i sorteggiati avrebbero bisogno di diversi mesi di formazione prima di ragionare in autonomia su questioni complesse.

Nel caso irlandese ha accettato di partecipare il 33% dei sorteggiati: due cittadini su tre hanno rifiutato. Con un servizio volontario, rischiano di accettare soprattutto le persone meno vincolate da lavoro e famiglia, e il campione perde rappresentatività. Se invece il servizio fosse retribuito, il costo per lo Stato crescerebbe.

Per l’Italia, i dati citati indicano che nella legislatura in corso circa la metà dei 400 deputati e dei 200 senatori è stata rieletta, quindi ha già esperienza di Parlamento.

Le filosofe politiche Cristina Lafont e Nadia Urbinati, nel libro The Lottocratic Mentality (Oxford University Press), scrivono che “le elezioni vincolano i rappresentanti a un ciclo di responsabilità e controllo, sia attraverso il voto sia attraverso il giudizio dell’opinione pubblica”. Per le due autrici il sorteggio rischia di negare la democrazia, perché le idee politiche dei cittadini non hanno alcun peso.

C’è poi un limite di rappresentanza: un campione sorteggiato riflette la demografia del Paese, ma un operaio del Nord e uno del Sud possono avere interessi opposti su economia, infrastrutture e pensioni.

Cosa resta da capire sul sorteggio dei parlamentari

Il fisico Alessandro Pluchino, con alcuni colleghi dell’Università di Catania, ha elaborato un’altra proposta sul tema. I dettagli del suo modello non sono disponibili in questo articolo.

Nessuno degli esempi citati riguarda un Parlamento nazionale interamente sorteggiato, quindi non esistono dati su come funzionerebbe nella pratica.

Domande frequenti Cosa significa parlamentari estratti a sorte? Significa scegliere i rappresentanti con il caso invece che con il voto. Negli esempi recenti, però, il sorteggio ha riguardato assemblee di cittadini che elaborano proposte, non Parlamenti che approvano leggi. Il sorteggio dei parlamentari è mai stato provato? Sono state sorteggiate assemblee di cittadini in Irlanda, Francia, Canada e Paesi Bassi. Nessuno degli esempi citati riguarda un Parlamento nazionale interamente sorteggiato, quindi non esistono dati su come funzionerebbe nella pratica. Come funzionava il sorteggio nell’antica Atene? Ad Atene, dal 508 al 322 a.C., la maggior parte dei ruoli pubblici veniva assegnata per sorteggio tra una cerchia limitata di cittadini maschi. Restavano fuori gli incarichi specializzati, come i generali militari e i responsabili delle finanze. Quanti cittadini sorteggiati accettano di partecipare a un’assemblea? Nel caso irlandese ha accettato di partecipare il 33% dei sorteggiati, mentre due cittadini su tre hanno rifiutato. Con un servizio volontario, secondo i critici, accettano soprattutto le persone meno vincolate da lavoro e famiglia, e il campione perde rappresentatività. Quali sono i limiti dei parlamentari sorteggiati? Secondo l’OCSE, i cittadini sorteggiati avrebbero bisogno di diversi mesi di formazione prima di ragionare in autonomia su questioni complesse. Un servizio retribuito farebbe crescere il costo per lo Stato, e un campione che riflette la demografia del Paese non garantisce interessi comuni.

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Fonte: Focus.it