Partoanalgesia, diritto delle donne: convegno all’Ordine dei Medici di Salerno

di Marisa Fava

La partoanalgesia come diritto e non come semplice opzione. È questo il messaggio al centro del convegno in programma domani, sabato 21 marzo, presso l’Ordine dei Medici di Salerno.

L’iniziativa, promossa anche grazie all’impegno dell’Associazione Italiana Donne Medico – sezione di Salerno, vede tra le protagoniste la dottoressa R. Apicella, chirurgo e figura attiva sul territorio, che sottolinea il valore umano oltre che professionale del tema.

“Siamo medici, ma anche madri, e conosciamo cosa significa il dolore del parto”, ha evidenziato, ribadendo la necessità di promuovere una cultura sanitaria più attenta ai bisogni delle donne.

L’obiettivo del convegno è duplice: da un lato formare il personale sanitario, dall’altro informare e sensibilizzare le future mamme su una pratica che può rendere il parto un’esperienza più serena e consapevole.

L’evento, accreditato dal Ministero della Salute, punta a diffondere maggiore conoscenza su un tema ancora troppo spesso poco accessibile o non garantito in modo uniforme sul territorio.

Salerno prova così a proporsi come modello di riferimento, con l’ambizione di rendere la partoanalgesia un diritto concreto e garantito, e non un privilegio per poche.