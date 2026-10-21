Patù su Rai 2 il 21 ottobre 2026: le proteste, il caso dei Diavoli della Bassa Modenese e Vermicino

di Redazione ZON

In sintesi. Mercoledì 21 ottobre 2026 «Patù – La Passione delle Idee», condotto da Roberto Inciocchi, torna in prima serata su Rai 2. La puntata parla di proteste di piazza con Fausto Bertinotti, Antonio Di Pietro, Anna Ascani, Giorgio Mulè e Gianfranco Fini, poi del caso dei Diavoli della Bassa Modenese con Pablo Trincia e della tragedia di Vermicino con Mario Tozzi.

I punti chiave «Patù – La Passione delle Idee», condotto da Roberto Inciocchi, va in onda in prima serata su Rai 2 mercoledì 21 ottobre 2026.

Il tema centrale della puntata di Patù del 21 ottobre 2026 è la politica letta attraverso le proteste: Milano, Parigi, autotrasportatori, agricoltori e ceto medio.

Al confronto politico di Patù partecipano 2 vicepresidenti della Camera dei Deputati: Anna Ascani (Partito Democratico) e Giorgio Mulè (Forza Italia).

Sul caso dei Diavoli della Bassa Modenese intervengono Federico Scotta, uno dei padri coinvolti, in studio e il giornalista Pablo Trincia, autore di «Veleno», in collegamento.

La puntata di Patù del 21 ottobre 2026 si chiude sulla tragedia di Vermicino, con immagini d’archivio, testimonianze e Mario Tozzi in studio.

Attenzione: spoiler. Mercoledì 21 ottobre 2026 torna in prima serata su Rai 2 «Patù – La Passione delle Idee», il programma condotto da Roberto Inciocchi. La puntata parte dalle proteste e arriva a due casi che hanno segnato l’Italia.

Le proteste di oggi e di ieri sono il filo della serata

Il tema centrale della puntata del 21 ottobre 2026 è la politica letta attraverso le proteste. Si parte dalle manifestazioni e dagli scontri di Milano e Parigi. Si passa poi alle rivendicazioni degli autotrasportatori e degli agricoltori. Si arriva infine al disagio silenzioso del ceto medio.

Fausto Bertinotti, intervistato da Patù, mette a confronto le proteste di oggi con quelle del passato. Il programma di Rai 2 propone anche un reportage sugli autotrasportatori e il racconto della mobilitazione degli agricoltori. Sul tema interviene l’ex magistrato Antonio Di Pietro.

Chi siede al tavolo del confronto politico

Per il confronto politico, Patù ospita due vicepresidenti della Camera dei Deputati. Le loro posizioni partono da schieramenti opposti:

Anna Ascani , esponente del Partito Democratico;

, esponente del Partito Democratico; Giorgio Mulè, esponente di Forza Italia.

Nella puntata del 21 ottobre 2026 è prevista anche un’intervista a Gianfranco Fini. Interviene inoltre Michele Monopoli, agricoltore pugliese e influencer con oltre un milione di follower.

Il caso dei Diavoli della Bassa Modenese torna in tv con Pablo Trincia

Patù dedica uno spazio a una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi decenni: il caso dei cosiddetti Diavoli della Bassa Modenese. Alla fine degli anni Novanta, accuse di abusi sui minori portarono all’allontanamento di numerosi bambini dalle loro famiglie.

In studio è presente Federico Scotta, uno dei padri coinvolti nell’inchiesta. In collegamento interviene il giornalista Pablo Trincia, autore di «Veleno», l’inchiesta che ha riportato l’attenzione pubblica sul caso.

Vermicino raccontato con immagini e testimonianze

La chiusura della puntata di Patù del 21 ottobre 2026 è dedicata alla tragedia di Vermicino. Il programma la ripercorre con immagini d’archivio e testimonianze. In studio ne parla Mario Tozzi.

Cosa resta da sapere sulla puntata

La rete non ha comunicato l’orario esatto di inizio, oltre all’indicazione della prima serata. Non sono stati resi noti nemmeno l’ordine degli interventi e la durata dei singoli blocchi. Per la replica, la foto di presentazione della puntata è accreditata a RaiPlay, ma non è stato confermato se la puntata sarà disponibile in streaming.

Domande frequenti Quando va in onda Patù su Rai 2? La nuova puntata di «Patù – La Passione delle Idee» va in onda mercoledì 21 ottobre 2026 in prima serata su Rai 2. La rete non ha comunicato l’orario esatto di inizio. Chi sono gli ospiti di Patù del 21 ottobre 2026? Nella puntata di Patù del 21 ottobre 2026 su Rai 2 intervengono Fausto Bertinotti, Antonio Di Pietro, Anna Ascani, Giorgio Mulè, Gianfranco Fini e l’agricoltore pugliese Michele Monopoli. Ci sono anche Federico Scotta, il giornalista Pablo Trincia e Mario Tozzi. Patù parla del caso dei Diavoli della Bassa Modenese? Sì, la puntata di Patù del 21 ottobre 2026 dedica uno spazio al caso dei Diavoli della Bassa Modenese. In studio c’è Federico Scotta, uno dei padri coinvolti nell’inchiesta. In collegamento interviene Pablo Trincia, autore dell’inchiesta «Veleno». Di cosa parla Patù su Rai 2 il 21 ottobre 2026? La puntata di Patù del 21 ottobre 2026 legge la politica attraverso le proteste: Milano, Parigi, autotrasportatori, agricoltori e ceto medio. Poi affronta il caso dei Diavoli della Bassa Modenese. In chiusura racconta la tragedia di Vermicino. Si può vedere Patù in streaming su RaiPlay? Non è stato confermato se la puntata di Patù del 21 ottobre 2026 sarà disponibile in streaming. La foto di presentazione della puntata è accreditata a RaiPlay.