Pellezzano protagonista a Sanremo: Morra annuncia i primi ospiti di “Racconti d’estate” rilanciando un’azione di marketing territoriale

di Redazione ZON

Buongiorno Sanremo, nel corso di uno spazio dedicato alla promozione del territorio, il Sindaco Francesco Morra, accompagnato dal Consigliere Comunale con delega alla Cultura che cura la parte degli eventi territoriali Marco Rago, ha avuto l’occasione di annunciare un’attesa anteprima.

Luca Ward, Marco Rossetti, Gianmarco Tognazzie Maurizio Compagnoni saranno i primi quattro ospiti dell’edizione 2025 dei “Racconti d’Estate”, la rassegna culturale organizzata sul territorio del Comune di Pellezzano, nel corso della quale, attraverso i racconti di questi illustri personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema e dell’arte in generale, si intende diffondere la Cultura come strumento di condivisione del sapere.

“Racconti d’Estate – ha dichiarato il Primo Cittadino – è nata durante il periodo del Covid, con l’idea di rilanciare la Cultura, completamente bloccata dall’emergenza pandemica, attraverso l’invito sul nostro territorio di illustri personaggi del mondo artistico e dello spettacolo allo scopo di rendere quanto più fruibile questo specifico settore con l’ulteriore possibilità di stabilire un contatto ravvicinato tra loro e il pubblico”. “Attraverso la rassegna “Racconti d’Estate” – ha aggiunto Morra – riusciamo a valorizzare i borghi locali, consentendo ai nostri ospiti di far visitare le bellezze del nostro territorio attraverso un’azione di marketing che punta a lanciare sempre più Pellezzano nel panorama delle eccellenze italiane. Anche quest’anno, in occasione della dodicesima edizione del Premio abbiamo ricevuto l’invito dal National Press Club, l’associazione di Washington della stampa internazionale che dal 1908 organizza nella capitale degli Stati Uniti questo importane evento culturale con l’auspicio di ricevere un altro prestigioso riconoscimento.“

Il Primo Cittadino ha chiuso il suo intervento rivolgendo anche un grande in bocca al lupo al salernitano in gara al Festival Rocco Hunt, per il quale fa il tipo e al quale lo unisce un forte legame di amicizia.