Pellezzano, sabato 19 luglio tra comicità e umanità: con Stefano Fresi si conclude “Racconti d’estate”

di Redazione ZON

Un artista poliedrico per il gran finale di Racconti d’estate 2025

Un’anomalia felice del panorama italiano: un artista completo che sa far ridere, commuovere e riflettere spesso nel giro della stessa battuta. Con Stefano Fresi si conclude Racconti d’estate, il progetto culturale ideato da dLiveMedia e promosso dal Comune di Pellezzano in sinergia con Scabec e la Provincia di Salerno.

L’attore, musicista e autore è atteso a Pellezzano sabato 19 luglio. «Fresi rappresenta l’umanità nella sua forma più bella: quella che non ha bisogno di effetti speciali per arrivare al cuore. Chiudere con lui è come chiudere un cerchio fatto di emozioni, storie e persone vere. Questo progetto vive grazie all’energia degli artisti ma anche di un pubblico attento e partecipe, che ogni anno ci spinge a cercare contenuti di qualità, lontani dai cliché e vicini alla sensibilità di chi ascolta», dice Roberto Vargiu, direttore artistico di Racconti d’estate.

Una chiusura in grande stile, tra parole, musica e visioni condivise, per salutare un’edizione ricca di emozioni e incontri. Fresi riesce a far ridere, riflettere e commuovere con la stessa intensità, conquistando il pubblico con autenticità e calore. Ha un talento che non ha bisogno di sovrastrutture: ti conquista con l’empatia, con la musicalità della sua voce e con una comicità mai volgare, sempre intelligente. È uno che sta bene ovunque lo metti, cinema, teatro, musica, perché porta con sé un’umanità autentica, di quelle che scaldano il pubblico senza artifici.

«Racconti d’estate è diventato un appuntamento irrinunciabile per il nostro territorio. Abbiamo creduto sin dall’inizio nel valore di questa rassegna come momento di crescita culturale e di comunità. Chiudere la quinta edizione con un artista del calibro di Stefano Fresi non è solo un orgoglio, ma anche la conferma che la bellezza può abitare i nostri luoghi, se sostenuta con convinzione e passione», dichiara il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra.

L’appuntamento, moderato dalla giornalista Stefania Maffeo, si terrà ai Giardini pubblici di Piazza Municipio a Pellezzano alle 18. Intervengono il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra e il direttore di dLive Media Roberto Vargiu.