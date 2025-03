Pellezzano, spaccio di hashish: arrestato

di Redazione ZON

Il 3 marzo, a Pellezzano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno arrestato un uomo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria operante, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso totale di circa 250 grammi, nonché materiale per il taglio e confezionamento.