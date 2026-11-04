Perplexity come assistente predefinito su Android: due modi per sostituire Gemini

di Redazione ZON

In sintesi. Perplexity si imposta come assistente predefinito su Android in due modi: toccando il banner di configurazione nell’app Perplexity aggiornata, oppure dal percorso «Impostazioni» > «App» > «App predefinite» > «App assistente digitale» > «App assistente digitale predefinita», scegliendo Perplexity al posto di «Google». Così Gemini smette di rispondere alle chiamate di sistema. Procedura verificata a novembre 2026.

I punti chiave Perplexity Assistant è arrivato su Android il 23 gennaio 2025. Al lancio funzionava in 15 lingue, ma l’italiano non compariva tra quelle citate.

Nell’elenco degli assistenti di Android la voce «Google» vale sia per l’Assistente Google sia per Gemini. Selezionando Perplexity, Gemini smette di rispondere alle chiamate di sistema.

Disinstallare l’app Gemini non cambia automaticamente l’assistente predefinito di Android: l’impostazione va modificata a mano.

Sui Samsung Galaxy S26 il tasto laterale si configura a parte, da «Tasto Laterale» > «Pressione prolungata» > «Applicazione dell’assistente digitale predefinito».

Perplexity, quando è l’assistente predefinito di Android, si richiama in due modi: scorrendo dall’angolo in basso a sinistra verso il centro dello schermo oppure tenendo premuto il tasto di accensione.

Per impostare Perplexity come assistente predefinito su Android ci sono due strade. La prima: aggiorni l’app Perplexity all’ultima versione e tocchi il banner di configurazione nella sua schermata principale. La seconda: vai in «Impostazioni» > «App» > «App predefinite» > «App assistente digitale» > «App assistente digitale predefinita» e scegli Perplexity al posto di «Google». Da quel momento Gemini non è più l’assistente che il sistema richiama.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Cosa serve per usare Perplexity come assistente su Android?

Servono un telefono Android e l’app Perplexity aggiornata all’ultima versione. L’assistente si chiama Perplexity Assistant ed è arrivato su Android il 23 gennaio 2025. Al lancio era gratuito per gli utenti Perplexity e funzionava in 15 lingue. Tra quelle citate (inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese, coreano e hindi) l’italiano non compare.

Perplexity non ha indicato ufficialmente quale versione minima di Android o dell’app serva. Non risulta nemmeno una conferma che l’assistente sia disponibile in Italia senza limitazioni.

Sull’account le indicazioni ufficiali riguardano solo i Galaxy S26. Samsung spiega che su questi telefoni bisogna scaricare l’app ed effettuare l’accesso, anche se l’app risulta già preinstallata su ogni modello della serie. Per gli altri telefoni non abbiamo trovato indicazioni ufficiali.

Sui costi, a novembre 2026 la stampa di settore riferisce che sui Galaxy S26 la versione base è gratuita, mentre l’esperienza completa con il modello Pro richiede un abbonamento separato. I prezzi aggiornati dei piani non sono stati resi noti. Non è chiaro nemmeno se le funzioni dell’assistente cambino da un piano all’altro.

Come impostare Perplexity dall’app Perplexity

È la procedura indicata dal centro assistenza di Perplexity.

Aggiorna l’app Perplexity all’ultima versione dal negozio di app del telefono. Apri l’app. Tocca il banner nella schermata principale dell’app. Segui la configurazione iniziale fino a scegliere Perplexity come assistente digitale predefinito.

La stampa specializzata descrive anche un percorso dalle impostazioni dell’app. Si entra nelle impostazioni, si tocca «Enable assistant» in fondo alla pagina, poi «Default digital assistant app» e infine Perplexity. Questi nomi sono in inglese, come li riportano gli articoli: Perplexity non ha pubblicato i nomi italiani delle voci interne all’app. Se non trovi il banner, usa il secondo metodo.

Come impostare Perplexity dalle Impostazioni di Android

Questo metodo funziona da qualsiasi telefono e non dipende da come è fatta l’app. I nomi qui sotto sono quelli che Google usa nelle sue guide in italiano.

Apri «Impostazioni». Tocca «App». Tocca «App predefinite». Tocca «App assistente digitale». Tocca «App assistente digitale predefinita». Nell’elenco scegli Perplexity al posto di «Google».

C’è una scorciatoia: scrivi «App assistente digitale» nella barra di ricerca delle Impostazioni e vai direttamente alla voce giusta.

Nell’elenco la voce «Google» compare selezionata sia se l’assistente attivo è l’Assistente Google, sia se è Gemini. Google spiega che per usare Gemini come assistente l’app Google deve essere quella predefinita. Quando selezioni Perplexity, quindi, Gemini smette di rispondere alle chiamate di sistema.

Come si chiamano le voci sul mio telefono?

Google stessa avverte che su alcuni dispositivi il nome dell’impostazione può variare. Ecco le versioni documentate dalle fonti ufficiali.

Fonte Lingua Percorso o nome della voce Guida di Google Italiano Impostazioni > App > App predefinite > App assistente digitale > App assistente digitale predefinita Centro assistenza Perplexity Inglese Settings > Apps > Default Apps > Digital assist app > Perplexity Samsung Italia (Galaxy S26) Italiano Applicazione dell’assistente digitale predefinito Samsung USA (tasto laterale) Inglese Settings > Advanced features > Side button > Long press > Digital assistant App

Come si richiama Perplexity una volta impostato?

Quando è l’assistente predefinito, Perplexity si attiva in due modi:

scorri dall’angolo in basso a sinistra verso il centro dello schermo;

tieni premuto il tasto di accensione.

Sulla parola di attivazione le fonti non coincidono. Al lancio, a gennaio 2025, l’assistente non aveva un comando vocale come «Hey Google». Sui Galaxy S26 Samsung e Perplexity parlano di «Hey Perplexity», mentre la pagina di Samsung USA e alcuni articoli di febbraio 2026 parlano di «Hey Plex». La parola di attivazione è documentata solo per i Samsung recenti. Non risulta confermato che funzioni anche sugli altri telefoni Android.

Come assegnare Perplexity al tasto laterale su Samsung e altri telefoni

Sui Samsung il tasto laterale ha un’impostazione a parte. Sui Galaxy S26, secondo la guida italiana di Samsung, la procedura è questa:

Imposta prima Perplexity come assistente digitale predefinito, con uno dei due metodi visti sopra. Nelle impostazioni del telefono apri «Tasto Laterale». Sui modelli statunitensi la voce si trova sotto «Advanced features». Tocca «Pressione prolungata». Scegli «Applicazione dell’assistente digitale predefinito». Seleziona «Perplexity». Da quel momento ti basta tenere premuto il tasto Laterale per attivarlo.

Attenzione a Bixby. Se il tasto laterale è impostato per avviare Bixby, premendolo parte Bixby e non Perplexity.

Sugli altri marchi il centro assistenza di Perplexity indica solo dove cercare, con le voci in inglese: «Quick ball customization» su Xiaomi e «Smart assistant toggle» su Huawei. I nomi italiani di queste voci non sono documentati: cercali nelle impostazioni del telefono.

Cosa può fare Perplexity Assistant sul telefono?

Con la voce puoi fargli domande semplici, chiedergli azioni rapide o affidargli compiti più complessi da portare a termine dall’inizio alla fine. L’assistente è multimodale: usa la fotocamera per rispondere a domande su ciò che hai intorno o su ciò che c’è sullo schermo. Per esempio, puoi inquadrare un oggetto e chiedergli cos’è.

Secondo il centro assistenza di Perplexity, queste sono le app che l’assistente può usare:

email e messaggi, in modalità «write only», cioè solo scrittura;

browser e telefono;

Spotify, YouTube e YouTube Music;

Uber;

orologio;

impostazioni, con permessi limitati.

Perplexity non spiega nel dettaglio cosa escluda la formula «solo scrittura» per email e messaggi. Se ti serve che invii qualcosa al posto tuo, verifica il risultato prima di dare per fatta l’operazione.

Sui Galaxy S26 Perplexity può gestire anche le app Galaxy. Secondo l’azienda, è la prima diversa da Google ad avere accesso a livello di sistema operativo su un telefono Samsung.

Problemi comuni e avvertenze

Disinstallare Gemini non basta. Se togli l’app Gemini, non cambia automaticamente l’assistente predefinito. Devi modificare l’impostazione a mano, con il percorso visto sopra.

Se togli l’app Gemini, non cambia automaticamente l’assistente predefinito. Devi modificare l’impostazione a mano, con il percorso visto sopra. Il telefono torna a Google da solo. Nel 2025 Perplexity stava verificando segnalazioni di telefoni Android che tornavano da soli all’Assistente Google o a Gemini. Non c’è una conferma ufficiale che il problema sia stato risolto. Se succede, ripeti la procedura.

Nel 2025 Perplexity stava verificando segnalazioni di telefoni Android che tornavano da soli all’Assistente Google o a Gemini. Non c’è una conferma ufficiale che il problema sia stato risolto. Se succede, ripeti la procedura. Le azioni non partono. Una guida di terze parti consiglia di riavviare il telefono dopo aver impostato Perplexity come assistente predefinito. Già al lancio, a gennaio 2025, il CEO Aravind Srinivas aveva ammesso che alcune azioni «potrebbero non funzionare sempre».

Una guida di terze parti consiglia di riavviare il telefono dopo aver impostato Perplexity come assistente predefinito. Già al lancio, a gennaio 2025, il CEO Aravind Srinivas aveva ammesso che alcune azioni «potrebbero non funzionare sempre». Schermo bloccato. Sui Samsung alcune funzioni richiedono lo schermo sbloccato.

Sui Samsung alcune funzioni richiedono lo schermo sbloccato. Voci con nomi diversi. Se non trovi «App assistente digitale predefinita», cerca «assistente» nella barra di ricerca delle Impostazioni.

Come tornare a Gemini dopo aver provato Perplexity?

Rifai lo stesso percorso: «Impostazioni» > «App» > «App predefinite» > «App assistente digitale» > «App assistente digitale predefinita». Questa volta scegli «Google», che vale sia per l’Assistente Google sia per Gemini. Su un Samsung, ricordati di controllare anche l’impostazione del tasto laterale.

Perplexity aggiorna l’app e le sue funzioni con frequenza. Se un passaggio non corrisponde a quello che vedi sul tuo telefono, il riferimento più aggiornato resta il centro assistenza dell’azienda, che a novembre 2026 è disponibile solo in inglese.

Domande frequenti Come si mette Perplexity al posto di Gemini su Android? Il primo metodo è aggiornare l’app Perplexity e toccare il banner di configurazione nella schermata principale. Il secondo è aprire «Impostazioni» > «App» > «App predefinite» > «App assistente digitale» > «App assistente digitale predefinita» e scegliere Perplexity al posto di «Google». Da quel momento Gemini non è più l’assistente richiamato dal sistema Android. Perplexity Assistant funziona in italiano? Al lancio su Android, il 23 gennaio 2025, Perplexity Assistant funzionava in 15 lingue. Tra quelle citate (inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese, coreano e hindi) l’italiano non compare. A novembre 2026 non risulta una conferma che l’assistente sia disponibile in Italia senza limitazioni. Come attivo Perplexity con il tasto laterale del Samsung? Sui Samsung Galaxy S26 bisogna prima impostare Perplexity come assistente digitale predefinito di Android. Poi, nelle impostazioni del telefono, si apre «Tasto Laterale», si tocca «Pressione prolungata», si sceglie «Applicazione dell’assistente digitale predefinito» e si seleziona «Perplexity». Se il tasto laterale è impostato per avviare Bixby, premendolo parte Bixby e non Perplexity. Perplexity Assistant è gratis? Al lancio, a gennaio 2025, Perplexity Assistant era gratuito per gli utenti Perplexity. A novembre 2026 la stampa di settore riferisce che sui Samsung Galaxy S26 la versione base è gratuita, mentre l’esperienza completa con il modello Pro richiede un abbonamento separato. I prezzi aggiornati dei piani non sono stati resi noti. Come torno a Gemini dopo aver provato Perplexity? Si ripete il percorso «Impostazioni» > «App» > «App predefinite» > «App assistente digitale» > «App assistente digitale predefinita» e si sceglie «Google». Questa voce vale sia per l’Assistente Google sia per Gemini. Su un telefono Samsung va controllata anche l’impostazione del tasto laterale.

Fonte: Perplexity Help Center –