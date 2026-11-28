di Redazione ZON

In sintesi. Il CERT-AgID, la struttura dell’Agenzia per l’Italia digitale che contrasta gli incidenti informatici, ha descritto il 26 novembre 2026 una campagna di phishing. Una falsa pagina dell’Agenzia delle entrate riproduce l’autenticazione Cie di livello 2 per sottrarre numero della Cie, codice fiscale o e-mail e password dell’identità digitale.

I punti chiave Il CERT-AgID ha descritto la campagna di phishing nell’allerta del 26 novembre 2026.

La falsa pagina è pubblicata su un sito compromesso e riproduce la schermata di autenticazione Cie di livello 2, con i loghi del Ministero dell’Interno e della Carta di Identità Elettronica.

I truffatori chiedono numero della Cie, codice fiscale o indirizzo e-mail e password dell’identità digitale, e possono chiedere anche i codici di sicurezza ricevuti via sms o email.

L’Agenzia delle entrate precisa di non avere alcun collegamento con queste comunicazioni.

Il 26 novembre 2026 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un secondo avviso, su una campagna di falsi rimborsi Irpef.

Una falsa pagina dell’Agenzia delle entrate punta a rubare le credenziali della Carta d’identità elettronica (Cie). Lo ha descritto il CERT-AgID nell’allerta del 26 novembre 2026.

Il CERT-AgID è la struttura dell’Agenzia per l’Italia digitale che contrasta gli incidenti informatici. Il nome dell’Agenzia delle entrate serve solo a rendere credibile il messaggio: l’Agenzia precisa di non avere alcun collegamento con queste comunicazioni.

Come funziona la falsa pagina di accesso con la Cie

La pagina è pubblicata su un sito compromesso e riproduce in modo pressoché identico la schermata di autenticazione Cie di livello 2. Per sembrare ufficiale usa indebitamente i loghi del Ministero dell’Interno e della Carta di Identità Elettronica.

All’utente vengono chiesti il numero della Cie, il codice fiscale o l’indirizzo e-mail e la password dell’identità digitale.

I criminali dispongono di un’interfaccia di controllo per interagire in tempo reale con le vittime. Possono chiedere altre informazioni personali e i codici di sicurezza ricevuti via sms o email, oppure far autorizzare l’accesso con l’app CieID. Possono anche simulare errori di autenticazione per far ripetere l’operazione. L’analisi del sito suggerisce l’uso di Telegram per avvisare i truffatori quando una vittima avvia la procedura.

Perché un codice temporaneo non basta a fermare la truffa

Nella variante in tempo reale il truffatore usa subito ciò che riceve. Avvia un accesso sul servizio autentico, che chiede una conferma sul telefono del titolare, e la pagina falsa invita la vittima a digitare il codice o ad approvare la richiesta. Così la vittima completa l’autenticazione avviata dall’aggressore.

Il NIST, l’istituto statunitense che definisce standard tecnici, chiarisce nelle linee guida sull’autenticazione digitale che i codici inseriti manualmente possono essere inoltrati a un servizio autentico. Per questo non costituiscono una difesa resistente al phishing.

Cosa si rischia e cosa raccomanda l’Agenzia delle entrate

Con le credenziali sottratte, i responsabili potrebbero accedere ai servizi online intestati alla vittima e consultarne i dati personali e fiscali. Potrebbero anche usare l’identità digitale per altre attività fraudolente. Il portale dell’Agenzia delle entrate offre, tra l’altro, il cassetto fiscale e la dichiarazione precompilata.

Non è noto quante persone siano cadute nella trappola né quanti accessi abusivi siano stati effettuati. Non risultano compromissioni del chip della Cie né violazioni dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche.

L’Agenzia invita a collegarsi in autonomia ai propri canali ufficiali. In caso di dubbi si può consultare la sezione «Focus sul phishing» del portale, usare i recapiti ufficiali o rivolgersi all’ufficio territorialmente competente.

Un secondo avviso dell’Agenzia riguarda i falsi rimborsi Irpef

Il 26 novembre 2026 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un avviso su una campagna diversa. Arriva per e-mail, SMS o messaggi con link a pagine fraudolente che promettono rimborsi Irpef. I domini di queste pagine non appartengono a «agenziaentrate.gov.it».

La vittima inserisce prima il codice fiscale. Poi le viene mostrato un rimborso in attesa di accredito e le vengono chiesti nome dell’intestatario della carta, numero della carta, scadenza, codice CVV e numero di cellulare.

L’Agenzia raccomanda quattro cose: controllare l’indirizzo nella barra del browser, accedere solo dai canali istituzionali, diffidare dei messaggi che chiedono azioni urgenti e segnalare i messaggi sospetti alle strutture di sicurezza informatica competenti.

Domande frequenti Cos’è la falsa pagina dell’Agenzia delle entrate che chiede le credenziali Cie? È una pagina di phishing pubblicata su un sito compromesso, che riproduce in modo pressoché identico la schermata di autenticazione Cie di livello 2. Il CERT-AgID l’ha descritta nell’allerta del 26 novembre 2026. L’Agenzia delle entrate precisa di non avere alcun collegamento con queste comunicazioni. Quali dati chiede il falso sito che imita l’autenticazione con la Cie? Il falso sito chiede il numero della Cie, il codice fiscale o l’indirizzo e-mail e la password dell’identità digitale. I criminali possono poi chiedere altre informazioni personali e i codici di sicurezza ricevuti via sms o email, oppure far autorizzare l’accesso con l’app CieID. Un codice temporaneo via sms protegge dal phishing sulla Cie? No, non basta. Nella variante in tempo reale il truffatore avvia un accesso sul servizio autentico e la pagina falsa invita la vittima a digitare il codice o ad approvare la richiesta. Il NIST chiarisce che i codici inseriti manualmente possono essere inoltrati a un servizio autentico, quindi non sono una difesa resistente al phishing. Cosa si rischia se si inseriscono le credenziali Cie su una pagina falsa? Con le credenziali sottratte, i responsabili potrebbero accedere ai servizi online intestati alla vittima e consultarne i dati personali e fiscali. Potrebbero anche usare l’identità digitale per altre attività fraudolente. Non risultano compromissioni del chip della Cie né violazioni dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche. Come funziona la truffa dei falsi rimborsi Irpef dell’Agenzia delle entrate? Il messaggio arriva per e-mail, SMS o altri messaggi con un link a una pagina fraudolenta che promette un rimborso Irpef. La vittima inserisce il codice fiscale, poi le vengono chiesti nome dell’intestatario della carta, numero della carta, scadenza, codice CVV e numero di cellulare. I domini di queste pagine non appartengono a «agenziaentrate.gov.it».

Immagine di repertorio

Fonte: FiscoOggi · la Repubblica · Agenzia delle Entrate