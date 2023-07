di Tiara Operno

Esce oggi il nuovo singolo di Mara Sattei “Piango in discoteca”, prodotta da Takagi e Ketra, e arrivata dopo l’uscita di “Tasche”. Il brano, a discapito del sound che lo rende già una hit radiofonica, racconta la malinconica sensazione della fine di una storia. Sensazione che però non si riesce a scrollare nemmeno durante quella che dovrebbe essere un’allegra serata con gli amici in discoteca.

Come ha dichiarato la stessa Mara Sattei, attualmente in tour dopo aver aperto i concerti dei Coldplay nelle date di San Siro: “Piango In Discoteca è un brano nato di getto, in un pomeriggio. Con Takagi & Ketra ci siamo subito presi bene, lo abbiamo chiuso in due giorni, avevamo capito fin dall’inizio che girava forte. Racconta di una storia d’amore finita e di come, nonostante ci si ritrovi in un club a tentare di divertirsi, si finisce poi a piangere e a pensare solo a quella persona. Spesso ciò che viene visto al di fuori non è tutto quello che in realtà proviamo dentro di noi e questo brano lo racconta, tra sonorità elettroniche e malinconia.”

Clicca qui per ascoltare il brano.

TESTO DI “PIANGO IN DISCOTECA”, IL NUOVO SINGOLO DI MARA SATTEI

Ho preso l’opposto

di quello che hai detto

e sono qui da un’ora

immagina un posto

con te sono al centro

mentre la pista suona

Dimmi dimmi dov’è

Dimmi dimmi dov’è

ora dimmi dimmi dov’è

quello che c’è in te

quando pensi a me

scusa, se sono

se sono qui stasera

che piango

che piango in discoteca

e scusa ma in mezzo noti appena

confusa tra questa gente

Dimmi dimmi dov’è

Dimmi dimmi dov’è

ora

Dimmi dimmi cos’è

quello che c’è in te quando pensi a me

eh eh eh

Scusa

stasera

piango

piango in discoteca

in mezzo a notte piena

Il jeans ha dietro fa difetto

che ti scrivo qualcosa di getto

e cancello e trascino, poi indietro

col millimetro sopra lo specchio

e ci pensi e ritorno

beviamo qualcosa intorno

tu sei la notte e io il giorno

l’odio e l’amore non co…

notte

alza il volume a questo

anche non ti ho chiesto

sei il disordine

ho la fissa riflessa su quella finestra

davanti a un hotel

e poi dirti che è a posto, ci casca addosso

anche quella sul petto

mentre la pista vola

Scusa, se sono

se sono qui stasera

che piango

che piango in discoteca

e scusa ma in mezzo noti appena

confusa tra questa gente

Dimmi dimmi dov’è

Dimmi dimmi dov’è

ora

Dimmi dimmi cos’è

quello che c’è in te quando pensi a me

eh eh eh

tra questa gente

Scusa

stasera

piango

piango in discoteca

in mezzo a notte piena