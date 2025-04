Pontecagnano Faiano, arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale

di Redazione ZON

Il 31 marzo u.s., a Pontecagnano Faiano (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un uomo, indagato per “furto e resistenza a pubblico ufficiale” in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, dopo aver furtivamente asportato diversi capi di abbigliamento da un negozio di articoli sportivi avrebbe opposto resistenza ai militari intervenuti.