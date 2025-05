“Porto di Parole” torna a Salerno: al via la XII edizione del festival per l’infanzia e l’adolescenza

di Redazione ZON

Salerno. Venerdì 23 maggio 2025, alle ore 10.30, nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno sarà presentata alla stampa la dodicesima edizione di “Porto di Parole – la bottega delle narrazioni differenti”, il festival dedicato alla lettura, al teatro e alla creatività per l’infanzia e l’adolescenza.

Ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi, con il sostegno dell’Ambito S5 Salerno-Pellezzano, del Comune di Salerno, della Provincia di Salerno, del Comune di Olevano sul Tusciano e in collaborazione con I Nuovi Scalzi, Ciccio Pasticcio, il Centro Pastorale San Giuseppe, Fondazione Caritas, Centrale del Latte, Nati per Leggere, il Centro per il Libro e la Lettura, il Maggio dei Libri, il Teatro La Ribalta, Il Calicanto, Scongelando e Decora, il festival propone un ricco calendario di appuntamenti pensati per stimolare l’immaginazione e il pensiero critico dei più giovani.

Spettacoli, presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori didattici, un suggestivo appuntamento al tramonto con i “regalastorie”, una grande libreria a cielo aperto e tanti giochi educativi saranno le coordinate del grande viaggio alla scoperta del villaggio che fa della parola uno strumento di crescita, inclusione e meraviglia.

All’incontro con la stampa interverranno l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola de Roberto; l’assessore alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara; il presidente e il vicepresidente della Cooperativa Saremo Alberi, Renato De Rosa e Vincenzo Aliberti.