Torino-Napoli: le probabili formazioni del match

La gara tra Torino e Napoli si preannuncia essere scoppiettante. Nonostante per entrambe le squadre gli obbiettivi stagionali siano stati raggiunti, le due compagini hanno spesso dimostrato di essere perfettamente in grado di dare del filo da torcere a chiunque. A guidare il match sarà l’arbitro Prontera di Bologna. La gara, che si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Torino, sarà trasmessa a partire dalle ore 15:00 sulla piattaforma di streaming online Dazn.

QUI TORINO – Juric si affida alla formazione tipo. Berisha confermato tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Izzo, Bremer e Rodriguez. Singo, Pobega, Mandragora e Vojvoda agiranno a centrocampo, con Praet e Brekalo a fare da collanti tra il reparto centrale e l’attacco guidato dal Gallo Belotti.

QUI NAPOLI – Spalletti si affida ad Ospina in porta. In difesa confermato il quartetto composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Anguissa e Fabian Ruiz agiranno in mediana, con Lozano, Mertens e Insigne a comporre la batteria dei trequartisti alle spalle di Victor Osimhen.

Le probabili formazioni del match

Domani, Stadio Olimpico Grande Torino, ore 15

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Zima, Djidji, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Ricci, Seck, Linetty, Pellegri. Indisponibili: Edera, Fares, Pjaca, Sanabria, Warming, Zaza. Squalificati: Lukic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osinhem. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Lobotka, Zielinski, Elmas, Politano, Ounas, Petagna. Indisponibili: -. Squalificati: -.

ARBITRO: Prontera di Bologna

Guardalinee: Liberti e Del Giovane

Quarto uomo: Baroni

Var: Irrati

Avar: Zufferli

TV: Dazn