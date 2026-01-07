Pronto soccorso di Salerno in affanno: ambulanze in coda e criticità gestionali

di Marisa Fava

Giornate particolarmente difficili per il principale presidio ospedaliero di Salerno, dove continuano a registrarsi gravi criticità legate all’accesso al Pronto soccorso. Nelle ultime ore si sono formate nuove code di ambulanze, mentre utenti e operatori segnalano disorganizzazione e disservizi diffusi.

La struttura sanitaria vive una fase complessa sotto il profilo gestionale e organizzativo, con difficoltà che sembrano interessare più settori e che incidono direttamente sulla qualità dell’assistenza. Una situazione resa ancora più delicata dall’assenza di una direzione generale pienamente operativa.

Il vuoto ai vertici, conseguente alle dimissioni del direttore generale C. V., starebbe infatti contribuendo a un clima di incertezza interna. In attesa della nomina di un nuovo responsabile da parte della giunta regionale guidata da V. F., il sistema appare sotto pressione, soprattutto sul fronte dell’emergenza-urgenza.

Intanto, il personale sanitario continua a lavorare in condizioni complesse, mentre cresce la preoccupazione tra i cittadini per una gestione che fatica a garantire risposte rapide ed efficaci. L’attenzione resta ora puntata sulle prossime decisioni istituzionali, ritenute fondamentali per ristabilire ordine e funzionalità in una struttura strategica per l’intero territorio.