di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de La Promessa del 25 novembre 2026, Margarita decide di chiedere aiuto al conte de Ayala per salvare Angela dalle nozze con Don Lorenzo, il capitano. Nello stesso episodio, a Palazzo Luján, Jacobo racconta a Leocadia di aver sorpreso Teresa e Don Cristóbal, mentre all’hangar Sebastián Rivero mette sotto pressione Toño.

I punti chiave Margarita decide, nella puntata del 25 novembre 2026, di chiedere aiuto al conte de Ayala per salvare Angela dalle nozze con Don Lorenzo.

Jacobo racconta a Leocadia di aver sorpreso Teresa e Don Cristóbal in atteggiamenti intimi, senza sapere della relazione segreta tra Leocadia e Don Cristóbal.

Sebastián Rivero chiede a Toño, all’hangar, di dimostrare ogni fase della costruzione del motore.

Secondo le anticipazioni, nella puntata de La Promessa del 26 novembre 2026 su Rete 4 Margarita sa come fermare Don Lorenzo ma ha bisogno dell’aiuto del conte de Ayala.

Le trame dal 30 novembre al 6 dicembre 2026 prevedono episodi de La Promessa su Rete 4 dal lunedì alla domenica, a partire dalle 19:40.

Attenzione: spoiler. Nella puntata de La Promessa del 25 novembre 2026, Margarita decide di chiedere aiuto al conte de Ayala per salvare Angela dalle nozze con Don Lorenzo.

Margarita ha un piano per fermare il matrimonio di Angela

Margarita confida a Curro di aver finalmente trovato un modo per sottrarre Angela alle nozze con Don Lorenzo, il capitano. Curro insiste per conoscere ogni dettaglio e scopre che la donna intende rivolgersi direttamente al conte de Ayala.

Il primo tentativo di coinvolgere il conte de Ayala non sembra essere andato a buon fine. Margarita, però, non intende arrendersi: il suo obiettivo è dare ad Angela la possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro.

Jacobo racconta a Leocadia di aver sorpreso Teresa e Don Cristóbal

A Palazzo Luján, Jacobo ignora la relazione segreta tra Leocadia e Don Cristóbal. Per questo racconta a Leocadia di aver sorpreso il maggiordomo e Teresa in atteggiamenti intimi.

Leocadia, madre di Angela, resta spiazzata e non nasconde rabbia e gelosia. Vuole verificare di persona quanto ha sentito, e la rivelazione rischia di mettere Teresa e Don Cristóbal in una posizione molto delicata.

Sebastián Rivero mette sotto pressione Toño all’hangar

Nella stessa puntata, all’hangar, Sebastián Rivero chiede a Toño di dimostrare ogni fase della costruzione del motore. Le richieste nei confronti di Toño diventano sempre più pressanti.

Cosa succede nelle puntate successive de La Promessa

Per il 26 novembre 2026 le anticipazioni indicano che Margarita sa come fermare Don Lorenzo, ma ha bisogno dell’aiuto del conte de Ayala. La puntata va in onda su Rete 4.

Il filo delle nozze di Angela attraversa i giorni precedenti. Secondo le anticipazioni, il 18 novembre Angela perde la fiducia in Curro, mentre il 21 novembre Alonso prende posizione per aiutare Curro.

Le trame dal 30 novembre al 6 dicembre 2026 prevedono episodi su Rete 4 dal lunedì alla domenica, a partire dalle 19:40. Nei prossimi episodi, inoltre, Carlo inizierà a nutrire dubbi sul rapporto tra Maria e Samuel.

Domande frequenti Cosa succede nella puntata de La Promessa del 25 novembre 2026? Margarita decide di chiedere aiuto al conte de Ayala per salvare Angela dalle nozze con Don Lorenzo. A Palazzo Luján Jacobo racconta a Leocadia di aver sorpreso Teresa e Don Cristóbal, mentre all’hangar Sebastián Rivero mette sotto pressione Toño. Come vuole fermare Margarita le nozze di Angela con Don Lorenzo? Margarita intende rivolgersi direttamente al conte de Ayala. Il primo tentativo di coinvolgerlo non sembra essere andato a buon fine, ma Margarita non si arrende: vuole dare ad Angela la possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro. Cosa succede a La Promessa il 26 novembre 2026? Secondo le anticipazioni, il 26 novembre 2026 Margarita sa come fermare Don Lorenzo, ma ha bisogno dell’aiuto del conte de Ayala. La puntata va in onda su Rete 4. A che ora va in onda La Promessa su Rete 4? Le trame dal 30 novembre al 6 dicembre 2026 prevedono episodi de La Promessa su Rete 4 dal lunedì alla domenica, a partire dalle 19:40. Perché Leocadia è arrabbiata con Teresa e Don Cristóbal a La Promessa? Jacobo racconta a Leocadia, madre di Angela, di aver sorpreso Teresa e Don Cristóbal in atteggiamenti intimi. Jacobo ignora la relazione segreta tra Leocadia e Don Cristóbal. Leocadia resta spiazzata, prova rabbia e gelosia e vuole verificare di persona.

Fonte: Zazoom Social News · Movieplayer