In sintesi. Verità nascoste, il programma di Rete 4 condotto da Milo Infante, ha dedicato la puntata di martedì 24 novembre 2026, in onda alle 21,30, a tre temi: il giallo di Pietracatella , il delitto di Garlasco con i video del cd di Andrea Sempio e la libertà di stampa.

La puntata di Verità nascoste di martedì 24 novembre 2026, in onda alle 21,30 su Rete 4 con la conduzione di Milo Infante, era dedicata a tre temi: il giallo di Pietracatella, il delitto di Garlasco e la libertà di stampa.

La scaletta prevedeva in apertura un approfondimento sul giallo di Pietracatella. Il caso riguarda la morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi.

Le indagini su quella vicenda vanno avanti da undici mesi.

Al delitto di Garlasco era riservata un’ampia parte della puntata. L’approfondimento riguardava i video rinvenuti in un cd di Andrea Sempio.

Il programma si occupava anche degli errori emersi nelle ricostruzioni degli investigatori dell’epoca.

L’ultimo spazio della serata era sul tema della libertà di stampa. Al centro c’erano i rischi che le iniziative giudiziarie nei confronti dei giornalisti possono rappresentare per il diritto di cronaca.

Verità nascoste va in onda su Rete 4 alle 21,30 e racconta casi di cronaca e delitti irrisolti.

Il programma si può seguire anche in live streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Domande frequenti

A che ora va in onda Verità nascoste? Verità nascoste va in onda su Rete 4 alle 21,30. La puntata del 24 novembre 2026 è stata trasmessa a quell’ora.

Dove vedere Verità nascoste in streaming? Verità nascoste si può seguire in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. La piattaforma è gratuita.

Chi conduce Verità nascoste? La puntata di Verità nascoste del 24 novembre 2026 è stata condotta da Milo Infante. Il programma va in onda su Rete 4 e racconta casi di cronaca e delitti irrisolti.

Di cosa si è parlato a Verità nascoste il 24 novembre 2026? La puntata del 24 novembre 2026 era dedicata a tre temi: il giallo di Pietracatella, il delitto di Garlasco e la libertà di stampa. Su Garlasco sono stati trattati i video rinvenuti in un cd di Andrea Sempio e gli errori emersi nelle ricostruzioni degli investigatori dell’epoca.