Verità nascoste del 24 novembre 2026: Pietracatella, Garlasco e libertà di stampa
In sintesi. Verità nascoste, il programma di Rete 4 condotto da Milo Infante, ha dedicato la puntata di martedì 24 novembre 2026, in onda alle 21,30, a tre temi: il giallo di Pietracatella, il delitto di Garlasco con i video del cd di Andrea Sempio e la libertà di stampa.
I punti chiave
- La puntata di Verità nascoste è andata in onda martedì 24 novembre 2026 alle 21,30 su Rete 4.
- Milo Infante ha condotto la puntata di Verità nascoste del 24 novembre 2026.
- La puntata si è aperta con il giallo di Pietracatella, che riguarda la morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi.
- Le indagini sul giallo di Pietracatella vanno avanti da undici mesi.
- Sul delitto di Garlasco, Verità nascoste ha trattato i video rinvenuti in un cd di Andrea Sempio e gli errori emersi nelle ricostruzioni degli investigatori dell’epoca.
La puntata di Verità nascoste di martedì 24 novembre 2026, in onda alle 21,30 su Rete 4 con la conduzione di Milo Infante, era dedicata a tre temi: il giallo di Pietracatella, il delitto di Garlasco e la libertà di stampa.
Il giallo di Pietracatella apriva la serata
La scaletta prevedeva in apertura un approfondimento sul giallo di Pietracatella. Il caso riguarda la morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi.
Le indagini su quella vicenda vanno avanti da undici mesi.
Garlasco: i video del cd di Andrea Sempio e gli errori nelle ricostruzioni
Al delitto di Garlasco era riservata un’ampia parte della puntata. L’approfondimento riguardava i video rinvenuti in un cd di Andrea Sempio.
Il programma si occupava anche degli errori emersi nelle ricostruzioni degli investigatori dell’epoca.
Libertà di stampa e diritto di cronaca in chiusura
L’ultimo spazio della serata era sul tema della libertà di stampa. Al centro c’erano i rischi che le iniziative giudiziarie nei confronti dei giornalisti possono rappresentare per il diritto di cronaca.
Dove si può vedere Verità nascoste
Verità nascoste va in onda su Rete 4 alle 21,30 e racconta casi di cronaca e delitti irrisolti.
Il programma si può seguire anche in live streaming sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.
Domande frequenti
A che ora va in onda Verità nascoste?
Verità nascoste va in onda su Rete 4 alle 21,30. La puntata del 24 novembre 2026 è stata trasmessa a quell’ora.
Dove vedere Verità nascoste in streaming?
Verità nascoste si può seguire in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. La piattaforma è gratuita.
Chi conduce Verità nascoste?
La puntata di Verità nascoste del 24 novembre 2026 è stata condotta da Milo Infante. Il programma va in onda su Rete 4 e racconta casi di cronaca e delitti irrisolti.
Di cosa si è parlato a Verità nascoste il 24 novembre 2026?
La puntata del 24 novembre 2026 era dedicata a tre temi: il giallo di Pietracatella, il delitto di Garlasco e la libertà di stampa. Su Garlasco sono stati trattati i video rinvenuti in un cd di Andrea Sempio e gli errori emersi nelle ricostruzioni degli investigatori dell’epoca.
Qual è il giallo di Pietracatella?
Il giallo di Pietracatella riguarda la morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi. Le indagini vanno avanti da undici mesi, e la vicenda ha aperto la puntata di Verità nascoste del 24 novembre 2026.
Fonte: The Post Internazionale
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