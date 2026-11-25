di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Beautiful su Canale 5, in programma da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre 2026, Brooke chiude la relazione con Ridge dopo uno scontro in cui lo ha schiaffeggiato. Alla Forrester Creations Steffy dice di avere già un piano per riprendersi l’azienda, Daphne Rose presenta la fragranza Forrester e Luna ottiene gli arresti domiciliari.

I punti chiave Brooke chiude la relazione con Ridge dopo uno scontro in cui lo ha schiaffeggiato e ha spinto Taylor.

Brooke confessa a sua figlia Hope di aver schiaffeggiato Ridge e spinto Taylor.

Steffy dice di avere già una strategia per mettere fuori gioco Hope e Carter e riprendersi la Forrester Creations.

Daphne Rose, creatrice di fragranze francese, presenta a Hope e Carter l’essenza esclusiva Forrester e propone una collaborazione.

Bill ottiene gli arresti domiciliari per Luna, e Li inizia a indagare sul passato della ragazza.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Beautiful in programma da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre 2026, Brooke decide di chiudere la relazione con Ridge dopo un duro scontro.

Brooke lascia Ridge e confessa a Hope che cosa è successo

Brooke arriva alla Forrester Creations interessata al nuovo progetto sulla linea di profumi. Con sé porta una confessione che lascia Hope senza parole.

Brooke racconta a sua figlia Hope di aver schiaffeggiato Ridge e di aver spinto Taylor durante un confronto molto acceso. Il rapporto con Ridge è arrivato a un punto di rottura.

Ridge non ha perdonato Brooke per due motivi: ha accettato il ruolo di amministratore delegato della Forrester Creations e si è schierata apertamente con Hope e Carter.

Steffy dice di avere già un piano per riprendersi la Forrester Creations

Alla Forrester Creations lo scontro tra la famiglia Forrester e la nuova dirigenza, guidata da Hope e Carter, si fa sempre più acceso. Ridge, Eric, Taylor e Steffy non riescono a perdonare il tradimento di Carter.

La famiglia accusa Hope di aver manipolato Carter, convincendolo a prendere il controllo dell’azienda. Carter è l’avvocato che ha guidato il cambio al vertice.

Steffy considera la Forrester Creations l’eredità della propria famiglia e vuole riprendersela. Rivela di aver già escogitato una strategia per mettere fuori gioco Hope e Carter e tornare alla guida della maison.

Daphne Rose arriva con una fragranza esclusiva per Hope e Carter

Hope e Carter sono impegnati a preparare il lancio della nuova linea di profumi della maison. Il progetto riceve una svolta inattesa con l’arrivo di Daphne Rose, celebre creatrice di fragranze francese.

Daphne Rose presenta un’essenza esclusiva chiamata Forrester e manifesta interesse per una collaborazione. Hope e Carter accolgono la proposta con entusiasmo e la considerano un’occasione per affermare il marchio anche nella profumeria di lusso.

Luna va agli arresti domiciliari e Ridge si avvicina a Taylor

Sul fronte della famiglia Spencer, Bill ottiene per Luna gli arresti domiciliari. Luna potrà scontare la condanna a casa sua, e la decisione spinge Li a indagare sul passato della ragazza.

Nel frattempo Ridge e Taylor si avvicinano sempre di più. Secondo altre anticipazioni sulla stessa settimana, Donna assiste al bacio tra i due.

Domande frequenti Quali sono le anticipazioni di Beautiful dal 30 novembre al 5 dicembre 2026? Nelle puntate di Beautiful in programma su Canale 5 da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre 2026, Brooke lascia Ridge dopo un duro scontro. Steffy dice di avere un piano per riprendersi la Forrester Creations, arriva Daphne Rose con una fragranza esclusiva e Luna ottiene gli arresti domiciliari. Perché Brooke lascia Ridge in Beautiful? Il rapporto tra Brooke e Ridge arriva a un punto di rottura dopo un duro scontro, in cui Brooke ha schiaffeggiato Ridge e spinto Taylor. Secondo le anticipazioni, Ridge non ha perdonato Brooke perché si è schierata apertamente con Hope e Carter. Cosa vuole fare Steffy alla Forrester Creations in Beautiful? Steffy considera la Forrester Creations l’eredità della propria famiglia e vuole riprendersela. Rivela di aver già escogitato una strategia per mettere fuori gioco Hope e Carter e tornare alla guida della maison. Chi è Daphne Rose in Beautiful? Daphne Rose è una celebre creatrice di fragranze francese. Arriva alla Forrester Creations con un’essenza esclusiva chiamata Forrester e manifesta interesse per una collaborazione con Hope e Carter, che accolgono la proposta con entusiasmo. Cosa succede a Luna in Beautiful? Bill ottiene per Luna gli arresti domiciliari, così potrà scontare la condanna a casa sua. La decisione spinge Li a indagare sul passato della ragazza.

Fonte: Zazoom Social News · Spettegolando