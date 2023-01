Quali sono i film più attesi dell’anno? La nostra classifica

Ora che si siamo lasciati definitivamente alle spalle il 2022, è giunto il momento di orientarci verso la nuova stagione cinematografica. Del resto qual è il momento migliore se non l’inizio dell’anno, per fare il punto della situazione riguardo ai film che arriveranno in sala nel corso del mese. Tanti titoli in ballo, molti dei quali erano attesi da tempo, tant’è che già da tempo si aspettava con impazienza il 2023 per l’uscita di pellicole che si aveva il desiderio di vedere da tempo.

Quest’anno sarà il ritorno dei grandi autori: Martin Scorsese, Damien Chazelle, Luca Guadagnino, Greta Gerwig, Denis Villeneuve e Christopher Nolan. Nomi prestigiosi che fanno ben sperare. Diamo quindi uno sguardo a quello che ci aspetta.

COSA VEDREMO AL CINEMA NEL 2023?

Ecco quindi la nostra classifica sui film più attesi del 2023.

10) LA SIRENETTA

Immagine da YouTube

La Disney torna al cinema con un nuovo live action tratto dal suo 28° Classico, nonché uno dei suoi film d’animazione più famosi di sempre: La Sirenetta, tratta dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen. Una pellicole estremamente importante per il colosso visto che l’uscita de La sirenetta diede inizio al cosiddetto “Rinascimento Disney”, il periodo che va dalla fine degli anni ’80-’90 in cui i Walt Disney Studio Animation conobbero una rinascita, in seguito ad alcuni fallimenti commerciali che avevano riscontrato in passato.

Sicuramente tra i Classici Disney più amati, la Sirenetta è però un film tutt’altro che semplice da rendere in live action, essendo per buona metà ambientato interamente nel fondo dell’Oceano con protagonisti tritoni e sirene. Grande curiosità è quella di vedere se si è stati capaci di dare vita al colorato e variopinto mondo di Atlantica.

Diretto da Rob Marshall, regista del pluripremiato “Chicago”, nel cast figurano in nomi di: Halle Bailey, Melissa McCarthy,Javier Bardem, Jacob Tremblay e Jonah Hauer-King. A questo link è possibile vedere il teaser trailer.

L’uscita del film è prevista per il 24 maggio 2023.

9) WONKA

Immagine dall’account Instagram ufficiale

Altro film per le famiglie particolarmente atteso. Si tratta di “Wonka“, il film incentrato sulle avventure giovanili di Willy Wonka, il personaggio creato dalla penna di Roald Dahl e interpretato, in passato, nella sua versione adulta da Gene Wilder e Johnny Depp.

Questa volta, invece, a vestirne le vesti è la star Timothée Chalamet, che negli ultimi anni ha preso parte ad importanti progetti cinematografici, divenendo così uno dei più rinomati e ricercato attori di Hollywood. Un ruolo particolare per l’attore statunitense, che si discosta di molto dai genere e dai ruoli drammatici interpretati recentemente. Da parte nostra, non vediamo l’ora di vedere la pellicola.

La data d’uscita è prevista per il 17 dicembre 2023.

diretto da Paul King, oltre a Timothée Chalamet, nel cast sono presenti anche: Olivia Colman, Hugh Grant, Sally Hawkins e Jim Carter.

8) BABYLON

screen dal trailer

Il regista di La La Land, Damien Chazelle, torna al cinema con “Babylon”, film che trasporterà ancora una volta gli spettatori in una Los Angeles da sogno, sebbene molto diversa da quella di Mia Dolan, nei dietro le quinte del mondo dorato del cinema. In questo caso ci troviamo nella Hollywood glamour degli anni ’20, mentre il film procede nel raccontare il passaggio dai film muti all’introduzione del sonoro.

Inoltre, non bisognerà aspettare nemmeno troppo, visto che Babylon uscirà al cinema entro soli 3 giorni (19 gennaio 2023). Il cast vede la presenza di Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire e Olivia Wilde.

Qui è possibile vedere il trailer.

7) KILLERS OF THE FLOWER MOON

immagine promozionale del film

Nuovo film, altro autore stellare. Nel 2023 uscirà anche Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese che vede la presenza sia di Leonardo DiCaprio che Robert De Niro, i due attori feticcio del regista, finalmente riuniti. Infatti, questa non è la prima volta che i due attori lavorano insieme, visto che hanno preso parte nel 1993 al film “Voglia di Ricominciare“, quando DiCaprio era appena diciassettenne.

Il film racconta di una serie di omicidi avvenuti in una tribù indiana in Oklahohma dopo la scoperta del petrolio nel loro territorio.

Prodotto da Apple, al momento non si sa nulla riguarda alla data d’uscita. Non resta quindi che aspettare notizie certe,

5) CHALLENGERS

Dopo l’acclamato Bones and All, rilasciato lo scorso anno, torna anche Luca Guadagnino, regista italiano diventato ormai un prestigioso autore riconosciuto a livello internazionale, con Challengers.

Protagonista della storia sarà Zendaya che interpreterà Tashi Donaldson, tennista di fama e allenatrice del marito Art Donaldson, un campione del Grand Slam. Ma dopo una serie di sconfitte, Tashi convince Art a iscriversi a un evento noto come Challenger, dove si ritroverà ad affrontare come avversario il suo vecchio migliore amico nonché ex-ragazzo della moglie.

Anche in questo caso non sappiamo quando uscirà, sebbene sia stato confermato che la realise del film è prevista per il 2023.

Oltre a Zendaya, nel cast figurano anche Josh O’Connor e Mike Faist.

4) TAR

scena dal trailer

Sebbene questo film sia già uscito negli Stati Uniti lo scorso anno, quest’anno anche in Italia arriverà TAR, il nuovo film di Todd Field con protagonista Cate Blanchett, acclamata dalla critica, tant’è che di recente è stata premiata come miglior attrice protagonista in un film drammatico ai Golden Globe. La candidatura agli Oscar sembra essere dietro l’angolo.

TAR narra le vicende di Lydia Tár, una rinomata compositrice e direttrice d’orchestra, che si appresta ad incidere la sinfonia che rappresenterà il picco della sua incredibile carriera.

In Italia l’uscita del film è prevista per il 9 febbraio 2023.

Ecco il link al trailer.

3) BARBIE

scena dal trailer

Il film di cui tutti parlano, di cui tutti discutono e di cui molti sono scettici. Quel che certo è che sin dal suo annuncio, il nuovo film di Greta Gerwig ha fatto molto discutere. Gli animi non si sono placati nemmeno con il teaser trailer uscito qualche settimana fa, in cui si aveva un’anteprima di Margot Robbie nelle vesti di Barbie, la celebre bambola diventata un’icona pop.

Come sarà il film? Commedia o critica riflessione femminista su un giocattolo per bambine? Considerando i nomi coinvolti (oltre alla regia, Greta Gerwig si è anche occupata della sceneggiatura insieme a Noah Baumbach) siamo più propensi per la seconda.

Nel cast oltre alla Robbie, vi saranno anche: Ryan Gosling, Simu Liu, Emma Mackey e Will Ferrell.

L’uscita nei cinema italiani è prevista per il 21 Luglio 2023.

2) DUNE PARTE 2

Non vediamo l’ora di vedere la seconda parte di “Dune”, l’imponente film di Denis Villeneuve uscito nel 2021 tratto dal primo libro della saga di Frank Herbet. La prima pellicola ci aveva stupito per la fedeltà a livello di atmosfere rispetto al mondo immaginato da Herbert nel lontano 1965, divenendo da allora un caposaldo del genere di fantascienza.

Ritrovemo, proprio dove li abbiamo lasciati, Paul Atreides e Lady Jessica, che verranno accolti dalla comunità dei Fremen, visto che hanno riconosciuto nel giovane duca il Mahdi, il messia -figlio di una bene Gesserit- che sarà in grado di liberare Arrakis per sempre.

Ad accrescere ancora di più l’entusiasmo sono le new entry di un cast già di per sé stellare. Infatti, oltre a Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem e Josh Brolin, vi saranno anche Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, il nipote prediletto del barone, Christopher Walken in quelli dell’imperatore Padishah e Florence Pugh in quelli di Irulan Corrino.

Piccola curiosità: Timothée Chalamet e Florence Pugh ritornano a lavorare insieme dopo aver già recitato insieme nell’adattamento di Piccole Donne di Greta Gerwig.

Al momento si sa solo che l’uscita al cinema negli USA è prevista per novembre 2023, ovviamente ancora nulla si sa della data di rilascio in Italia.

1) OPPENHEIMER

Al primo posto non potevamo che mettere lui, il nuovo attesissimo e ambizioso progetto di Chistopher Nolan “Oppenheimer”, basato sulla vita di Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica.

Nel corso degli ultimi anni il personale stile di Nolan si è fatto conoscere e apprezzare da un pubblico sempre più vasto, che ora attende con ansia ogni suo nuovo film, consapevoli che in ogni casa la visione non lascerà indifferenti.

Per la prima volta, Nolan affronta il biopic, che sicuramente andrà oltre le regole del genere. Già il trailer lascia presupporre che sarà sicuramente un’esperienza cinematografica imperdibile.

A dare vita ai tormenti di Oppenheimer sarà l’attore Cillian Murphy, che aveva collaborato diverse volte in passato con Nolan (La trilogia de il Cavaliere Oscuro, Inception, Dunkirk), per la prima volta in un ruolo da protagonista.

Ad affiancare Cillian Murphy vi saranno: Robert Downey Jr, Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Kenneth Branagh e Gary Oldman.

Al momento, è sicuramente il film più atteso dell’anno! Qui è possibile vedere il trailer.

Tra l’altro, l’uscita della pellicola in Italia è fissata per il 20 Luglio 2023, mentre invece nei cinema statunitensi arriverà il 21 Luglio 2023, lo stesso giorno di Barbie (il film di Nolan è della Universal, Barbie della Warner Bros). A tale proposito i meme a riguardo si sprecano ( basta una breve ricerca su Google, Youtube o anche Twitter.