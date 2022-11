“Raffa”, la docu-serie Disney+ su Raffaella Carrà

Disney+ ha annunciato la messa in produzione di “Raffa”, una docu-serie in tre episodi da un’ora ciascuno, dedicata alla più grande icona dello spettacolo italiano Raffaella Carrà.

Il progetto, le cui riprese sono partite in questi giorni, è una produzione Fremantle su sceneggiatura di Cristiana Farina (già “penna” della serie fenomeno “Mare Fuori”) e Barbara Boncompagni (figlia di quel Gianni che fu deus ex machina di “Non è la Rai”). In cabina di regia Daniele Luchetti.

“Raffa”, disponibile in streaming su Disney+ entro il 2023, ripercorrerà la vita privata e artistica di Raffaella Carrà: dall’infanzia trascorsa in Romagna – priva dell’amore di un padre – fino ai grandi successi televisivi, tra il desiderio mai realizzato di maternità, i grandi amori (incluso il flirt “da copertina” con Frank Sinatra) e gli oltre sessanta milioni di dischi venduti.

Le sue canzoni continuano ad essere intonate in tutto il mondo; tra le altre, Rumore (diventata lo slogan dell’ultimo Gay Pride di Roma), e A Far l’amore comincia tu (inclusa nella colonna sonora del film Premio Oscar di Paolo Sorrentino La Grande Bellezza).

E la sua Carramba, che ha aperto la strada al genere televisivo del people-show è pietra angolare dell’immaginario pop degli italiani: nel linguaggio comune, una carrambata è – ancora oggi – una sorpresa piacevole quanto inaspettata.