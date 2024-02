Raggio energetico colpisce la Terra: lo studio

di Rita Milione

Un raggio energetico, inviato alla Terra dallo spazio, ha appena colpito il nostro pianeta, aprendo la strada a una nuova era di trasmissione spaziale dell’energia. Il raggio è stato inviato da un sistema sperimentale denominato SSPD, acronimo di Space Solar Power Demonstrator, un’unità di trasferimento di potenza wireless nello spazio e dallo spazio alla Terra che ha il potenziale per trasmettere l’energia prodotta mediate i pannelli solari dislocati su un satellite in orbita e inviarla ovunque sulla Terra.

Questa rete di trasmettitori “utilizza precisi elementi di controllo della temporizzazione per focalizzare dinamicamente la potenza in modo selettivo sulla posizione desiderata utilizzando l’aggiunta coerente di onde elettromagnetiche – ha indicato il team di sviluppatori, guidato da Ali Hajimiri, professore di ingegneria elettrica del Caltech e co-direttore del progetto – . Ciò consente di trasmettere la maggior parte dell’energia nel luogo desiderato e da nessun’altra parte”.

Al momento, il sistema è sperimentale ma una volta che la tecnologia sarà ottimizzata “speriamo che il trasferimento di energia wireless democratizzi l’accesso all’energia, allo stesso modo in cui Internet ha democratizzato l’accesso alle informazioni – ha aggiunto Ali Hajimiri – . Per riceverla, non sarà necessaria alcuna infrastruttura e ciò significa che potremo inviarla anche in regioni remote e aree devastate da guerre o disastri naturali”.