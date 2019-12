Ranking Uefa, Juventus prima tra le italiane. Gran balzo dell’Atalanta

Dopo le fasi a gironi, il Ranking Uefa aggiornato dice che la Juve è prima tra le italiane e nella top 10, seguita da Roma e Napoli. Atalanta: +36!

Si chiudono le fasi a gironi di Champions League ed Europa League e si tracciano i primi bilanci dal punto di vista del Ranking Uefa.

La Spagna resta dominatrice del calcio europeo, grazie all’en-plein delle sue squadre nelle due massime competizioni. Stesso discorso va fatto per l’Inghilterra (7/7) mentre dietro la Germania e l’Italia perdono pezzi per strada come il Borussia M’Gladbach e la Lazio, fuori dall’Europa League.

Il tricolore italiano però può dormire sonni tranquilli, visto che la Francia non sta messa meglio (Rennes e Saint Etienne fuori dall’EL, Lille eliminato da tutte le competizioni) ed il Portogallo non può creare problemi, visti i quasi 20.000 punti di distacco.

Club: Juve prima italiana, Atalanta in ascesa

Anche tra i club dominano i club spagnoli nel Ranking Uefa: Real Madrid (134.000 punti) e Barcellona (132.000) davanti a tutte ed il Bayern Monaco (121.000) a completare il podio, insieme all’Atletico Madrid.

Top 5 per la Juventus, davanti al Manchester City, Paris Saint Germain ed i campioni d’Europa del Liverpool. A chiudere la Top 10 ci sono Arsenal e Manchester United a pari punti.

Le altre italiane: il Napoli ha agganciato la Roma al 15° posto del Ranking mentre la Lazio è al 34°, ma tendente al rischio di perdere altre posizioni, vista l’eliminazione prematura, e l’Inter al 54° posto.

Infine, sorprende l’Atalanta: il traguardo storico degli ottavi di finale della Champions League ha permesso ai bergamaschi di raggiungere il 56° posto, facendo segnare un +36 rispetto allo scorso anno. Segno tangibile di una grande ascesa per la ‘Dea’, anche in chiave futura.

