Rapina aggravata nell’Agro Nocerino-Sarnese: tre arresti
In manette due 46enni e un 54enne: avrebbero minacciato la vittima costringendola a consegnare auto e orologio di valore
I Carabinieri della Stazione di Pagani e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto in flagranza due 46enni e un 54enne, tutti residenti nell’Agro Nocerino-Sarnese, con l’accusa di rapina aggravata.
Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre avrebbero minacciato un uomo, costringendolo a consegnare un’auto di grossa cilindrata e un orologio di elevato valore che indossava al momento dei fatti.
L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha consentito di bloccare i presunti responsabili e procedere all’arresto in flagranza.
Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari, e per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
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