Rapina aggravata nell’Agro Nocerino-Sarnese: tre arresti

di Marisa Fava

I Carabinieri della Stazione di Pagani e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto in flagranza due 46enni e un 54enne, tutti residenti nell’Agro Nocerino-Sarnese, con l’accusa di rapina aggravata.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre avrebbero minacciato un uomo, costringendolo a consegnare un’auto di grossa cilindrata e un orologio di elevato valore che indossava al momento dei fatti.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha consentito di bloccare i presunti responsabili e procedere all’arresto in flagranza.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari, e per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.