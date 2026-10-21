Morta Renata Tafuri, l’attrice del teatro salernitano che lasciò medicina per il palcoscenico

di Redazione ZON

In sintesi. L’attrice salernitana Renata Tafuri, nata a Salerno nel 1955 e figlia dell’attore Enzo Tafuri, è morta nella sua città. Era legata alla compagnia teatrale La Rotonda e al marito e compagno di scena Claudio Tortora. I funerali di Renata Tafuri si terranno alle ore 10:30 nella Chiesa di Santa Maria della Consolazione, in via Valerio Laspro, a Salerno.

I punti chiave Renata Tafuri, attrice nata a Salerno nel 1955, è morta nella sua città.

I funerali di Renata Tafuri sono in programma alle ore 10:30 nella Chiesa di Santa Maria della Consolazione, in via Valerio Laspro, a Salerno.

Renata Tafuri era figlia di Enzo Tafuri, attore salernitano degli anni Cinquanta e Sessanta, e debuttò nella compagnia di Tina Trapassi.

Renata Tafuri ha lavorato soprattutto con la compagnia La Rotonda, recitando nel comico, nel cabaret, nel teatro classico e nella commedia brillante.

Renata Tafuri e il marito Claudio Tortora si sono conosciuti durante l’allestimento di Filomena Marturano di Eduardo De Filippo e hanno avuto 2 figli, Valentina e Gianluca.

Il teatro salernitano piange Renata Tafuri. L’attrice, nata a Salerno nel 1955, si è spenta nella sua città. Il suo nome resta legato alla compagnia La Rotonda e a una lunga vita sul palco accanto al marito Claudio Tortora.

I funerali di Renata Tafuri sono in programma alle ore 10:30 nella Chiesa di Santa Maria della Consolazione, in via Valerio Laspro, a Salerno.

Figlia d’arte cresciuta nella compagnia di Tina Trapassi

Renata Tafuri era figlia di Enzo Tafuri, attore salernitano molto noto negli anni Cinquanta e Sessanta. Proprio accanto al padre ha mosso i primi passi nello spettacolo.

Il debutto di Renata Tafuri è avvenuto nella storica compagnia di Tina Trapassi, dove Enzo Tafuri era primo attore. Per la giovane attrice quel palcoscenico è stato una scuola di mestiere prima ancora che un lavoro.

La strada di Renata Tafuri non era scritta fin dall’inizio. Dopo il diploma si era iscritta a medicina, ma ha poi lasciato l’università per dedicarsi interamente al teatro e alla famiglia.

Dal cabaret ai classici, una carriera all’insegna della versatilità

Sul palco Renata Tafuri si è mossa con naturalezza tra generi diversi: il comico, il cabaret, il teatro classico e la commedia brillante.

Gran parte del percorso artistico di Renata Tafuri si è svolto con la compagnia La Rotonda. L’attrice ha collaborato anche con numerose altre realtà teatrali del territorio salernitano.

L’incontro con Claudio Tortora durante Filomena Marturano

Renata Tafuri e Claudio Tortora si sono conosciuti e innamorati nella compagnia di Tina Trapassi, durante l’allestimento di Filomena Marturano, il celebre testo di Eduardo De Filippo.

In quella messa in scena di Filomena Marturano, Claudio Tortora interpretava Vittorio il camiciaio. Renata Tafuri vestiva i panni della cameriera Lucia.

Dal matrimonio tra Renata Tafuri e Claudio Tortora sono nati due figli, Valentina e Gianluca. I genitori hanno trasmesso a entrambi la stessa passione per il teatro.

Cosa non è stato reso noto

Le notizie diffuse finora non indicano la data esatta della scomparsa di Renata Tafuri né le cause del decesso. Non sono state riportate, al momento, dichiarazioni ufficiali della famiglia o della compagnia La Rotonda.

Domande frequenti Chi era Renata Tafuri? Renata Tafuri era un’attrice di teatro nata a Salerno nel 1955, figlia dell’attore salernitano Enzo Tafuri. Ha legato gran parte della sua carriera alla compagnia La Rotonda, recitando nel comico, nel cabaret, nel teatro classico e nella commedia brillante. Dove si svolgono i funerali di Renata Tafuri? I funerali dell’attrice Renata Tafuri sono in programma alle ore 10:30 nella Chiesa di Santa Maria della Consolazione, in via Valerio Laspro, a Salerno. Chi è il marito di Renata Tafuri? Il marito dell’attrice Renata Tafuri è l’attore Claudio Tortora, suo compagno di scena e di vita. I due si sono conosciuti nella compagnia di Tina Trapassi durante l’allestimento di Filomena Marturano di Eduardo De Filippo e hanno avuto 2 figli, Valentina e Gianluca. Di cosa è morta Renata Tafuri? Le cause della morte dell’attrice salernitana Renata Tafuri non sono state rese note. Anche la data esatta della scomparsa non è stata comunicata, e non risultano dichiarazioni ufficiali della famiglia o della compagnia La Rotonda. Perché Renata Tafuri aveva lasciato medicina? Dopo il diploma l’attrice salernitana Renata Tafuri si era iscritta a medicina. Ha poi lasciato l’università per dedicarsi interamente al teatro e alla famiglia.

Immagine di repertorio

Fonte: Le Cronache · Agro 24