RiciclaEstate 2025: Pontecagnano Faiano e Pollica regine dell’estate green di Legambiente

di Redazione ZON

Premiati i due comuni costieri salernitani nella Summer Hit di Legambiente. Il modello gestionale Sarim si conferma virtuoso in 7 comuni campani

Pontecagnano Faiano e Pollica si aggiudicano i primi posti nella Summer Hit 2025 di RiciclaEstate, l’iniziativa estiva promossa da Legambiente per incentivare e valorizzare la raccolta differenziata nelle località costiere. Un riconoscimento importante, che porta la firma di Sarim, azienda campana specializzata nella gestione integrata dei rifiuti, operativa in 19 comuni italiani e punto di riferimento per i territori che puntano alla transizione ecologica e alla sostenibilità ambientale.

Oltre a Pontecagnano Faiano e Pollica, altri sette Comuni costieri della provincia di Salerno serviti da Sarim hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento: Castellabate, San Giovanni a Piro, Eboli, Camerota e Agropoli.

Con una raccolta differenziata del 77,64% e un Indice IRE pari a 1,86, Pontecagnano Faiano si afferma tra i primi comuni salernitani con oltre 15.000 abitanti.

«Essere premiati da Legambiente – commenta il sindaco Giuseppe Lanzara – conferma che siamo sulla strada giusta: servizi efficienti, sensibilizzazione costante e una visione chiara di città moderna e sostenibile».

A lui si unisce il consigliere con delega all’Ambiente, Beniamino Castelluccio, che sottolinea: «Questo risultato è frutto di una sinergia reale tra istituzioni, cittadini e Sarim, che ha saputo interpretare le esigenze del territorio. La sostenibilità qui è una pratica condivisa, non uno slogan».

Pollica, con le sue frazioni marine – in particolare Acciaroli – si posiziona in cima alla classifica regionale tra tutti i comuni costieri della Campania, con una raccolta differenziata dell’80,76% e un Indice IRE record di 2,74. Un modello virtuoso che unisce efficienza operativa e visione a lungo termine, grazie anche al supporto organizzativo e tecnico di Sarim.

«Acciaroli dimostra che è possibile coniugare turismo e sostenibilità – dichiara il sindaco Stefano Pisani –. Questo traguardo nasce da una visione strategica, dalla partecipazione attiva della comunità e dalla capacità di fare sistema. Grazie a Legambiente per aver valorizzato il nostro impegno».

Palmerino Belardo, Direttore Generale di Sarim, conclude:

«I risultati raggiunti confermano l’efficacia del nostro modello fondato su pianificazione, innovazione e ascolto dei bisogni locali. Il nostro punto di forza è la collaborazione con le amministrazioni, con l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti. Questi traguardi non sono un punto d’arrivo, ma tappe di un percorso continuo, in cui al centro c’è sempre il cittadino, con una filiera che rispetta i valori della sostenibilità e della responsabilità sociale e ambientale».