Rifiuti abbandonati a Salerno, multati due locali del centro

di Marisa Fava

Controlli contro l’abbandono dei rifiuti nel centro cittadino. Nelle scorse ore la Polizia Municipale di Salerno, in collaborazione con gli operatori di Salerno Pulita, ha identificato e sanzionato i titolari di due attività commerciali per violazione delle norme sulla raccolta differenziata e per abbandono illecito di rifiuti.

I controlli hanno riguardato in particolare due zone molto frequentate della città, via Roma e via Masuccio Salernitano, dove gli agenti sono riusciti a risalire ai responsabili dopo una serie di verifiche sul territorio.

I controlli nel centro cittadino

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i titolari dei locali non rispettavano le corrette procedure di differenziazione dei rifiuti previste dal regolamento comunale.

Ma non solo. Per evitare eventuali controlli e sanzioni, avrebbero adottato un sistema per eludere le verifiche: abbandonavano i sacchi dell’immondizia lontano dalle proprie attività commerciali, così da non farli ricondurre immediatamente ai loro esercizi.

Decisivo il lavoro congiunto con Salerno Pulita

L’identificazione dei responsabili è stata possibile grazie al lavoro di indagine congiunto tra la Polizia Municipale e gli operatori di Salerno Pulita. Attraverso controlli mirati e l’incrocio delle informazioni raccolte sul territorio, gli agenti sono riusciti a risalire ai trasgressori.

Una volta individuati i responsabili, sono scattate le sanzioni previste per l’abbandono illecito di rifiuti e per il mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata.

I controlli sul corretto conferimento dei rifiuti proseguiranno anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di contrastare comportamenti irregolari e tutelare il decoro urbano della città.