Torrione, riqualificazione Forte La Carnale: sarà polo della Dieta Mediterranea

di Marisa Fava

Dopo anni di abbandono, il Forte La Carnale si prepara a una nuova vita. È stato infatti avviato il percorso di riqualificazione del fortino situato nel quartiere Torrione, con l’obiettivo di trasformarlo in un polo internazionale dedicato alla Dieta Mediterranea.

Nel Documento di indirizzo alla programmazione è stata definita la cornice degli interventi necessari, con una fotografia aggiornata dello stato attuale del sito e le linee guida per la futura progettazione. L’obiettivo è quello di valorizzare il Forte La Carnale come punto di riferimento per le sette Comunità emblematiche della Dieta Mediterranea.

Tra queste figurano Agros a Cipro, Brac e Hvar in Croazia, Koroni in Grecia, Pollica e il Cilento in Italia, Tavira in Portogallo, Soria in Spagna e Chefchaouen in Marocco.

L’Agenzia regionale del Turismo ha già affidato il servizio di architettura e ingegneria relativo alla progettazione complessiva, che comprende il progetto di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza, gli studi geologici e la direzione dei lavori.

Il bando è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dalla Società di ingegneria Perillo, che ha già avviato le attività di pianificazione degli interventi.

Come confermato dall’assessore regionale al Turismo, E. M. , il progetto rappresenta un passo importante per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, con una forte vocazione internazionale legata alla Dieta Mediterranea.