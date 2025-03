Rissa tra Sala Consilina e Sassano: scattano tre Dacur per i responsabili

di Redazione ZON

Il Questore di Salerno ha disposto tre provvedimenti di divieto di accesso a determinate aree urbane (Dacur) nei confronti di tre persone coinvolte in una violenta lite scoppiata la vigilia di Natale a Sassano. L’episodio era iniziato a Sala Consilina per poi proseguire nel centro di Sassano, trasformandosi in una vera e propria rissa davanti a un locale pubblico.

I tre, tra cui un padre e un figlio, si sono affrontati con estrema aggressività, arrivando a colpirsi con pietre, sedie e altri oggetti contundenti.

Le indagini

Grazie ai controlli e agli accertamenti svolti dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, coordinati dal capitano Martino Galgano, è stato possibile ricostruire la dinamica della lite e intervenire con l’emissione dei provvedimenti restrittivi.

Fonte: SalernoToday