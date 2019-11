Allo Stadio Olimpico, Roma-Brescia si sfidano nel match valido per il 13° turno della Serie A: le probabili formazioni delle due squadre

Allo Stadio Olimpico, Roma-Brescia si sfidano nel match valido per il 13° turno della Serie A. Nell’ultimo turno, prima della sosta, i giallorossi sono stati sconfitti per 2-0 dal Parma di Roberto D’Aversa, interrompendo un filotto di tre successi consecutivi. In classifica, sono a pari merito con l’Atalanta a 22 punti al 5° posto, dietro Lazio e Cagliari.

Momento delicatissimo per i lombardi: prima della pausa Nazionali, c’è stato il cambio tra Corini e Grosso ma l’ex-terzino ha esordito con uno 0-4 casalingo contro il Torino. Poi è scoppiato il caso legato a Mario Balotelli, cacciato nella seduta di allenamento di giovedì: il numero 45 non è stato convocato per la sfida odierna.

Le probabili formazioni di Roma-Brescia