Rosemar.Boutique, denuncia per mancata consegna ordini

di Pasquale Corvino

Il caso Rosemar.Boutique mancata consegna finisce al centro di un’azione legale. L’associazione Codici ha presentato una denuncia al Tribunale di Arezzo e una segnalazione all’Antitrust per tutelare i consumatori.

Ordini non consegnati e rimborsi assenti

Rosemar.Boutique è un sito di e-commerce che propone elettrodomestici per la casa e la cucina a prezzi competitivi. Da mesi, però, numerosi consumatori segnalano problemi con gli acquisti.

In diversi casi, i prodotti ordinati non sono mai arrivati a destinazione. Inoltre, gli acquirenti lamentano difficoltà nell’ottenere il rimborso delle somme versate.

La denuncia al Tribunale di Arezzo

Secondo quanto dichiarato da Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, il caso sta assumendo contorni preoccupanti.

Dalle verifiche effettuate, il nome “Rosemar” risulterebbe associato a una società con sede legale ad Arezzo che si è dichiarata estranea alla vicenda. Per questo motivo è stata presentata una denuncia al Tribunale del capoluogo toscano.

Segnalazione all’Antitrust

Nonostante le segnalazioni, il sito Rosemar.Boutique risulta ancora attivo. Codici ha quindi chiesto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un intervento urgente per sospendere il portale.

L’obiettivo è evitare che altri consumatori, ignari delle criticità segnalate, effettuino nuovi acquisti.

Come chiedere assistenza

I consumatori che hanno effettuato un ordine su Rosemar.Boutique e non hanno ricevuto il prodotto possono rivolgersi agli Sportelli Codici.

È possibile contattare l’associazione telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al 3757793480 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected].

L’associazione continuerà a raccogliere segnalazioni e a fornire assistenza per ottenere risposte e forme di risarcimento adeguate.