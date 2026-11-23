di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata del 22 novembre 2026 de La Ruota della Fortuna, su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui, la concorrente Laura, oncologa di Cagliari, ha perso la 600 Hybrid mancando una frase su tre. Laura ha chiuso da campionessa con 11.100 euro.

I punti chiave Laura, oncologa di Cagliari, ha perso la 600 Hybrid alla Ruota delle Meraviglie del 22 novembre 2026 per una frase su tre non indovinata.

Laura ha chiuso la puntata del 22 novembre 2026 in testa con 11.100 euro ed è la campionessa.

Laura ha scambiato la busta numero 3, da 15 mila euro, con la numero 2, da 100 euro, su consiglio iniziale della sorella gemella.

Gianluca, gruista di Genova, ha trovato la soluzione dell’Ultimo Round, ma i suoi 10.500 euro non hanno superato gli 11 mila di Laura.

La manche “Corsa ai regali” sostituisce le “Chiacchiere da bar” dal 23 novembre 2026, insieme a due nuovi superpremi e a un nuovo stacchetto di Samira Lui.

Nella puntata del 22 novembre 2026 de La Ruota della Fortuna, su Canale 5, Laura ha perso la 600 Hybrid mancando una frase su tre. Gerry Scotti: «Pure io ci sono rimasto male».

Laura, oncologa di Cagliari, ha chiuso la serata in testa con 11.100 euro. In gara c’erano anche Aurora, di Cisterna di Latina, che nella puntata precedente aveva vinto 27 mila euro, e Gianluca, gruista di Genova. A fianco di Gerry Scotti c’era Samira Lui.

Laura perde la 600 Hybrid per una frase mancata

Alla Ruota delle Meraviglie Laura doveva indovinare tre frasi a tema “Goccia”. Ha risolto la seconda e la terza e ha ottenuto due buste verdi. Con tre risposte esatte avrebbe vinto la 600 Hybrid.

Gerry Scotti ha commentato la beffa così: «Per un lampadario (era il tema della frase, ndr) non vince la 600, ti daranno un lampadario da portare a casa».

La sorella gemella di Laura le ha consigliato di partire dalla busta numero 3, che conteneva 15 mila euro. Laura ha preferito cambiarla con la numero 2, che valeva 100 euro, e il totale è salito a 11.100 euro. Davanti alla busta numero 1, Scotti ha detto: «Sembra impossibile, con una sola risposta perdere la macchina e 200 mila euro».

Il conduttore ha poi invitato la sorella ad avvicinarsi: «Vieni a consolarla, sennò muore».

Gianluca dà la soluzione dell’Ultimo Round, ma 10.500 euro non bastano

L’Ultimo Round era dedicato a “Gioie pomeridiane”, con ogni lettera da 1.500 euro. Gianluca ha trovato la soluzione e, secondo il racconto di Scotti, solo dopo si è accorto che 10.500 euro non bastavano. Laura era già ferma a 11 mila euro e ha conquistato il titolo di campionessa.

Prima dell’ultima manche la classifica era la seguente.

Concorrente Montepremi dopo il Triplete Laura 11.000 euro Gianluca 3.000 euro Aurora 2.000 euro

Aurora era partita bene: dopo la manche “Il Regno degli Animali” era salita a 5.900 euro. Poi un “Bancarotta” nelle “Chiacchiere da bar” le ha azzerato il punteggio, e la stessa sorte era toccata a Laura al primo giro.

Dal 23 novembre arrivano la Corsa ai regali e due nuovi superpremi

Durante la puntata Gerry Scotti ha annunciato le novità per il giorno dopo, cioè per il 23 novembre 2026: un nuovo stacchetto di Samira Lui e due nuovi superpremi nella Ruota. Samira Lui ha risposto: «Domani scintille».

Le “Chiacchiere da bar” lasciano il posto a una nuova manche, “Corsa ai regali”. Scotti l’ha presentata così: «Ogni giorno vi suggeriremo un regalo originale per il vostro Natale, mi sembra una bella idea».

Domande frequenti Perché Laura ha perso la 600 Hybrid alla Ruota della Fortuna? Alla Ruota delle Meraviglie del 22 novembre 2026 Laura doveva indovinare tre frasi a tema “Goccia”. Ne ha risolte due, la seconda e la terza, e ha ottenuto due buste verdi. Per vincere la 600 Hybrid servivano tre risposte esatte. Quanto ha vinto Laura alla Ruota della Fortuna il 22 novembre 2026? Laura ha chiuso la puntata in testa con 11.100 euro e ha conquistato il titolo di campionessa. Ha cambiato la busta numero 3, che conteneva 15 mila euro, con la numero 2, che valeva 100 euro, e il totale è salito a 11.100 euro. Cos’è la Corsa ai regali della Ruota della Fortuna? La “Corsa ai regali” è la nuova manche della Ruota della Fortuna che dal 23 novembre 2026 prende il posto delle “Chiacchiere da bar”. Gerry Scotti l’ha presentata dicendo che ogni giorno suggerirà un regalo originale per il Natale. Chi erano i concorrenti della Ruota della Fortuna del 22 novembre 2026? In gara c’erano Laura, oncologa di Cagliari, Aurora, di Cisterna di Latina, e Gianluca, gruista di Genova. Aurora aveva vinto 27 mila euro nella puntata precedente. Al fianco di Gerry Scotti c’era Samira Lui.

Fonte: Bigodino · Libero