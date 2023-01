La Salernitana crolla in casa, tutto troppo facile per il Napoli

Brutta sconfitta tra le mura amiche per la Salernitana di mister Nicola. I granata non riescono a rialzare la testa contro un Napoli semplicemente straripante. Per i padroni di cassa è la seconda sconfitta consecutiva, dopo la sonora disfatta contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Salernitana-Napoli termina 0-2.

La partita

La prima frazione di gara vede i padroni di casa soccombere alle sortite offensive della squadra partenopea. Dopo oltre 45 minuti di dominio azzurro, con la Salernitana mai in grado di uscire dalla propria metà campo (se non per sporadiche imbucate di Piatek), il Napoli trova il vantaggio con capitan Di Lorenzo imbucato bene da un ottimo Anguissa.

La seconda frazione di gara si apre con la seconda rete del Napoli. A colpire, stavolta, è il solito numero 9 Victor Osimhen, autentico trascinatore azzurro e sempre più capocannoniere a quota 13 reti in Serie A. La marcatura arriva a sul tapin dopo un ottimo spunto di Elmas che calcia da fuori e prende il palo. Sulla ribattuta il più veloce è proprio il bomber azzurro che insacca alle spalle di un incolpevole Ochoa. L’unico altri brivido arriva a 5 minuti dalla fine della gara, con Piatek che colpisce il palo da dentro l’area di rigore.

Poche altre emozioni accompagnano il match alla conclusione, con il Napoli sempre più primo in classifica che, attualmente, comanda la Serie A a +13 dalla seconda, in attesa di Lazio-Milan di lunedì sera. Per la Salernitana è crisi: dopo l’addio (poi ritrattato) di mister Nicola, i granata erano chiamati a mettere in campo almeno l’orgoglio. Così non è stato.

Tabellino e marcatori di Salernitana-Napoli

SALERNITANA (4-5-1): Ochoa; Daniliuc (85′ Sambia), Gyomber (16′ Lovato), Pirola, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena (73′ Valencia), Dia (85′ Bonazzoli); Piatek.

All.: Davide Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski (85′ Ndombele); Lozano (85′ Politano), Osimhen (89′ Simeone), Elmas.

All.: Luciano Spalletti.

Marcatori: 45+2′ Di Lorenzo; 48′ Di Lorenzo.

Ammoniti: 44′ Kim (atterramento); 75′ Bradaric (trattenuta); 78′ Pirola (atterramento); 90+5 Ndombele (atterramento).

Espulsi: -.