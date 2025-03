Salerno, al Teatro La Ribalta workshop con grandi maestri di teatro

di Redazione ZON

Come ogni anno, il Teatro La Ribalta di Salerno dedica alcune giornate alla formazione e ai workshop intensivi con grandi maestri del teatro. Quest’anno, l’appuntamento è con l’insegnante Lina Salvatore per HUIT LEÇONS, un’immersione totale nel metodo Feldenkrais, pensata per attori e artisti desiderosi di esplorare il corpo, il movimento e la consapevolezza di sé.

L’evento si svolgerà presso il Teatro La Ribalta questo weekend:

Sabato 29 marzo 2025 : dalle 15:00 alle 20:00 (5 ore)

: dalle 15:00 alle 20:00 (5 ore) Domenica 30 marzo 2025 : dalle 10:00 alle 14:00 (4 ore) e dalle 15:00 alle 19:00 (4 ore)

: dalle 10:00 alle 14:00 (4 ore) e dalle 15:00 alle 19:00 (4 ore) Totale: 13 ore di formazione intensiva.

Un viaggio nel movimento: Agire, sentire, pensare

Il workshop HUIT LEÇONS ripercorre le otto celebri lezioni ideate da Moshe Feldenkrais nel 1978 per gli attori del leggendario Théâtre des Bouffes du Nord di Peter Brook a Parigi. Un percorso esperienziale unico che esplorerà:

Movimenti di coordinazione e oscillazione;

Tecniche di equilibrio e conquista della bipedìa;

Esplorazioni dinamiche delle direzioni del corpo;

Euritmia, per armonizzare corpo e mente.

Il metodo Feldenkrais: un’arte del movimento

Il metodo Feldenkrais è un processo educativo basato sulla consapevolezza del movimento corporeo, mirato a restituire autenticità alla parola e all’azione. Attraverso la presa di coscienza dei gesti, gli artisti possono sviluppare una maggiore espressività e libertà scenica, liberandosi dagli automatismi e riscoprendo il proprio potenziale fisico ed emotivo.

L’intuizione di Moshé Feldenkrais, oggi confermata dalle neuroscienze, dimostra come il movimento sia un mezzo essenziale per stimolare l’apprendimento e la flessibilità mentale. Non si tratta solo di migliorare la postura o la coordinazione, ma di trasformare il modo in cui il corpo interagisce con lo spazio e con l’interpretazione scenica.

Lina Salvatore: tra teatro e consapevolezza corporea

Lina Salvatore è un’attrice e insegnante esperta del metodo Feldenkrais, che ha integrato nella formazione teatrale per affinare la presenza scenica e la consapevolezza corporea degli attori. Ha studiato con maestri come Marise Flach e Monika Pagneux, e insegna mimo corporeo, pedagogia teatrale e metodo Feldenkrais presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e la Scuola di Teatro del Teatro Nazionale di Napoli. Co-fondatrice dell’ICRA Project, ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali e operistici, collaborando con registi di rilievo e portando il suo lavoro a festival internazionali.