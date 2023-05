Salerno, al via il progetto “Zoomers: in & out of school”

di Rita Milione

Siamo giunti all’inizio del percorso progettuale denominato “Zoomers: In & Out of School”, studiato e pensato dal Comitato Provinciale di Salerno di AiCS – Associazione Italiana Cultura Sport, in collaborazione con altre associazioni ed Enti.

La CONFERENZA STAMPA di presentazione di “Zoomers” si terrà a Salerno, venerdì 26 maggio 2023, alle ore 11.00, presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno.

Il Progetto, in risposta al bando dall’Agenzia di Coesione Territoriale e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – tramite i fondi del PNRR, ha l’obiettivo di contrastare e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, di rispondere in maniera innovativa alla povertà educativa, attraverso la costruzione di spazi educativi e l’implementazione di azioni congiunte sia dentro che fuori scuola.

Interverranno:

Avv. Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno

On. Piero De Luca, Deputato della Repubblica Italiana

On. Bruno Molea, Presidente AiCS Nazionale

Avv. Marco De Luca, Presidente AiCS Salerno

Ospiti coinvolti saranno tutte le Autorità Religiose, Civili e Militari della Provincia, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e i Sindaci dei Comuni, di Mercato San Severino Antonio Somma, di Fisciano Vincenzo Sessa, di Siano Giorgio Marchese, di Bracigliano Giovanni Iuliano, di Calvanico Francesco Gismondi, e di Baronissi Gianfranco Valiante, coinvolti dal progetto. Presente anche il Direttore dell’ambito S6, il Dott. Carmine De Blasio e la Dirigente dei Servizi Sociali Minorili, la Dott.ssa Teresa Sorrentino.