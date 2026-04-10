Salerno, sottopasso via Santi Martiri chiuso di notte dal 13 al 17 aprile
Stop al traffico dalle 22 alle 6 per lavori legati alla nuova viabilità del trincerone ferroviario
Nuove modifiche alla viabilità a Salerno. Il sottopasso ferroviario tra via SS. Martiri Salernitani e via Dalmazia sarà chiuso al traffico in orario notturno per consentire il completamento dei lavori legati alla nuova viabilità.
Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 13 aprile a venerdì 17 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 06:00 del mattino successivo.
Lavori per la nuova viabilità
La chiusura si rende necessaria per permettere il completamento degli interventi che interessano l’incrocio con la nuova viabilità in costruzione, realizzata attraverso la copertura del trincerone ferroviario.
Viabilità alternativa
Durante il periodo dei lavori sarà predisposto un itinerario alternativo, opportunamente segnalato, per consentire la circolazione dei veicoli.
Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti nelle ore interessate dalla chiusura.
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