Salerno Classica, IncontriAMO la Musica: San Michele in Musica – Incontri tra note e sapori

La Musica e la Leggerezza: Omaggio a Johann Strauss

Giulia Lepore (soprano)

Belle époque Ensemble

Piano conductor Paolo Scibilia

Salerno, 12 settembre

Complesso di San Michele – Sala del Cenacolo

Venerdì 12 settembre, ore 20

Complesso San Michele

Biglietto PostoRiservato: €25 + diritti

Info: [email protected]

Salerno Classica: ritorno alla Belle Époque

Secondo appuntamento di San Michele in Musica con la Fondazione Carisal (presieduta da Domenico Credendino), al fianco di Francesco D’Arcangelo (Presidente di Gestione Musica) e Costantino Catena (direttore artistico). Incontri tra musica, arte e gusto, in sinergia con Sabrina Prisco e la sua Osteria Canali.

Protagonisti della serata: Paolo Scibilia e il soprano Giulia Lepore, insieme alla Belle Époque Ensemble (saloon orchestra – caffè concerto), per l’omaggio al bicentenario di Johann Strauss.

Il programma

Il concerto dal titolo “La danza e la leggerezza” celebra i 200 anni dalla nascita di Strauss attraverso valzer, polke e operette, trasportando il pubblico nell’atmosfera della Belle Époque.

Wien bleibt Wien – Marsch di Johann Schrammel

An der schönen blauen Donau – il celebre valzer simbolo dell’Austria

Tritsch-Tratsch-Polka

Annen Polka (dedicata all’Imperatrice Maria Anna, 1852)

Frühlingsstimmen, op. 410 – con il soprano Giulia Lepore

Il programma si arricchirà poi di melodie da caffè e operetta:

Lolita di Arturo Buzzi-Peccia (serenata spagnola dedicata a Enrico Caruso)

Meine Lippen, sie küssen so heiß di Franz Lehar

Vita Palermitana di Walter Graziani

‘A vucchella (testo di Gabriele D’Annunzio, musica di Tosti)

La poupée valsante di Eda Poldini

Il bacio di Luigi Arditi – gran finale con Giulia Lepore

Degustazioni

Dopo il concerto, degustazione curata da Daniele Graziano (DGExperience) e Sabrina Prisco (Osteria Canali) con i vini della cantina Leone e il cacioricotta.

Le sorelle Marilia e Linda Leone presenteranno il loro universo enologico al femminile, con vini dedicati a figure iconiche della storia:

Bombino Bianco Delia – dedicato alla Donna di Ostuni

– dedicato alla Donna di Ostuni Sanna Saulis – rosato dedicato a una stilista e imprenditrice sarda del ’700

I vini accompagneranno ricette tradizionali: insalata di cereali al limone, rondella di braciola, melanzane inchiappate alla cilentana, melone giallo con olive e pepe nero, fino a brioche e gelato salato.

L’Ufficio Stampa di Salerno Classica

Olga Chieffi

[email protected]