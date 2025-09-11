Salerno Classica, IncontriAMO la Musica: San Michele in Musica – Incontri tra note e sapori
Protagonisti della serata: Paolo Scibilia e il soprano Giulia Lepore, insieme alla Belle Époque Ensemble (saloon orchestra – caffè concerto), per l’omaggio al bicentenario di Johann Strauss
Presenta
La Musica e la Leggerezza: Omaggio a Johann Strauss
Giulia Lepore (soprano)
Belle époque Ensemble
Piano conductor Paolo Scibilia
Salerno, 12 settembre
Complesso di San Michele – Sala del Cenacolo
Venerdì 12 settembre, ore 20
Complesso San Michele
Biglietto PostoRiservato: €25 + diritti
Info: [email protected]
Salerno Classica: ritorno alla Belle Époque
Secondo appuntamento di San Michele in Musica con la Fondazione Carisal (presieduta da Domenico Credendino), al fianco di Francesco D’Arcangelo (Presidente di Gestione Musica) e Costantino Catena (direttore artistico). Incontri tra musica, arte e gusto, in sinergia con Sabrina Prisco e la sua Osteria Canali.
Il programma
Il concerto dal titolo “La danza e la leggerezza” celebra i 200 anni dalla nascita di Strauss attraverso valzer, polke e operette, trasportando il pubblico nell’atmosfera della Belle Époque.
- Wien bleibt Wien – Marsch di Johann Schrammel
- An der schönen blauen Donau – il celebre valzer simbolo dell’Austria
- Tritsch-Tratsch-Polka
- Annen Polka (dedicata all’Imperatrice Maria Anna, 1852)
- Frühlingsstimmen, op. 410 – con il soprano Giulia Lepore
Il programma si arricchirà poi di melodie da caffè e operetta:
- Lolita di Arturo Buzzi-Peccia (serenata spagnola dedicata a Enrico Caruso)
- Meine Lippen, sie küssen so heiß di Franz Lehar
- Vita Palermitana di Walter Graziani
- ‘A vucchella (testo di Gabriele D’Annunzio, musica di Tosti)
- La poupée valsante di Eda Poldini
- Il bacio di Luigi Arditi – gran finale con Giulia Lepore
Degustazioni
Dopo il concerto, degustazione curata da Daniele Graziano (DGExperience) e Sabrina Prisco (Osteria Canali) con i vini della cantina Leone e il cacioricotta.
Le sorelle Marilia e Linda Leone presenteranno il loro universo enologico al femminile, con vini dedicati a figure iconiche della storia:
- Bombino Bianco Delia – dedicato alla Donna di Ostuni
- Sanna Saulis – rosato dedicato a una stilista e imprenditrice sarda del ’700
I vini accompagneranno ricette tradizionali: insalata di cereali al limone, rondella di braciola, melanzane inchiappate alla cilentana, melone giallo con olive e pepe nero, fino a brioche e gelato salato.
