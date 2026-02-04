Salerno, nuovo defibrillatore DAE h24 in via Arce
Il dispositivo è disponibile giorno e notte all’interno di una lavanderia del quartiere.
Salerno compie un nuovo passo sul fronte della cardioprotezione, grazie anche all’impegno diretto dei privati. Da ieri, infatti, è operativo un defibrillatore automatico DAE disponibile 24 ore su 24 in via Arce.
Il dispositivo è stato installato all’interno di una lavanderia situata al civico 46, rendendo il servizio facilmente accessibile ai residenti della zona e a chiunque si trovi a transitare nell’area.
Un punto di emergenza attivo h24
L’installazione del defibrillatore è stata effettuata a spese del titolare dell’attività, indicato con le iniziali M.M., che ha scelto di dotare il quartiere di uno strumento fondamentale per la gestione delle emergenze cardiache.
Grazie a questa iniziativa, la lavanderia diventa un vero e proprio punto di emergenza cardiaca, accessibile tutti i giorni, a qualsiasi ora, offrendo un supporto potenzialmente salvavita in caso di arresto cardiaco improvviso.
L’attivazione del DAE in via Arce rappresenta un esempio concreto di responsabilità civica e collaborazione tra cittadini e territorio, contribuendo a rendere Salerno una città sempre più attenta alla tutela della salute pubblica.
Un’iniziativa che rafforza la rete dei dispositivi salvavita presenti in città e che può fare la differenza nei primi, cruciali minuti di un’emergenza.
