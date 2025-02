Salerno, inseguimento a Mariconda: auto rubata si schianta contro i carabinieri

di Redazione ZON

Momenti di tensione questa sera nel quartiere Mariconda di Salerno, dove i carabinieri hanno intercettato un’Alfa Romeo Giulietta bianca sospetta. Ne è nato un inseguimento durato pochi minuti, che si è concluso violentemente in via Podgora con un impatto frontale tra il veicolo in fuga e la gazzella dell’Arma.

Il conducente, ora in stato di fermo presso il Comando Provinciale di Salerno, è sotto indagine. Accertamenti sono in corso anche sull’auto, che risulterebbe rubata. Nell’incidente, i militari coinvolti hanno riportato solo lievi ferite.

Fonte: SalernoToday