Salerno, la Fondazione Carlo Mendozzi si presenta

di Rita Milione

È stata presentata presso la Sala Gonfalone del Comune di Salerno, la Fondazione Carlo Mendozzi (Ente del Terzo Settore) alla presenza delle istituzioni e delle figlie, Francesca e Paola. La Fondazione è nata per onorare la memoria di un imprenditore salernitano che ha dedicato la sua vita al lavoro, con uno sguardo sempre attento ai più deboli, ed è stata fortemente voluta dalle figlie per portare avanti i valori del loro padre, allargandoli alla comunità.

L’inaugurazione ufficiale della Fondazione si terrà giovedì 30 marzo alle ore 18.00 presso l’Hotel Bristol a Vietri sul Mare (Sa). Un primo incontro, per condividere le iniziative della nascente realtà, e rendere sodali i presenti a valori ed obiettivi comuni. Piccoli passi alla volta ai quali ognuno potrà apportare il proprio contributo, nelle diverse attività che verranno attuate.

“Io e mia sorella già da tempo pensavamo ad un modo per mantenere viva la memoria di nostro padre – dice Francesca Mendozzi Presidente della Fondazione Carlo Mendozzi – così l’idea ha iniziato a prendere forma, trasformandosi in un progetto concreto che possa rappresentarlo a pieno. Partiamo proprio dai suoi principi, da tutto ciò che ci ha insegnato personalmente e professionalmente, spingendoci ancora oltre per trasmetterli ed operare concretamente nel sociale, in diversi ambiti”.

La Fondazione Carlo Mendozzi si impegna a lavorare in stretta collaborazione con la comunità locale per identificarne insieme le esigenze, e sviluppare programmi anche innovativi che possano dare un differente contributo alla vita delle persone.

“Per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposte è indispensabile lavorare in sinergia con tutte le realtà che, sul territorio locale e nazionale, vorranno partecipare e condividere le iniziative della Fondazione, l’unione fa la forza – dice Paola Mendozzi Consigliere della Fondazione Carlo Mendozzi – nostro padre ci ha insegnato ad essere uniti e a non lasciare indietro nessuno, ed è con questo spirito che siamo convinte di poter apportare un contributo concreto attraverso le iniziative che metteremo in campo, verso coloro che ne avranno maggiormente bisogno. Crediamo nei giovani, nel talento e nella tenacia, ma anche nell’esperienza degli anziani, che va tutelata e divulgata come il più prezioso tesoro di memoria storica”.

La Fondazione Carlo Mendozzi vuole valorizzare l’attività culturale ed artistica, aiutando chi possa averne necessità, ma anche contribuire alla sostenibilità ambientale d’impresa, incentivando start up di giovani imprenditori che, con determinazione, volontà e capacità, facciano emergere le nuove generazioni.