Salerno, Polizia di Stato: Lara Cianciulli è la nuova dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

di Redazione ZON

Il Vice Questore della Polizia di Stato dott.ssa Lara Cianciulli, già portavoce della Questura di Salerno, è stata nominata, ad oggi 8 settembre 2025, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

La dott.ssa Cianciulli, che nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza in diversi ambiti dell’attività di polizia, porta nel nuovo incarico competenze consolidate e una profonda conoscenza del territorio. La sua designazione rappresenta un segnale di continuità e, al tempo stesso, di rinnovato impulso alle attività di prevenzione e tutela della sicurezza dei cittadini.

Subentra al Vice Questore della Polizia di Stato dott.ssa Marzia Morricone, collocata in quiescenza dopo una lunga e apprezzata carriera al servizio della Polizia di Stato. Alla dott.ssa Morricone va il sentito ringraziamento della Questura di Salerno per la professionalità e la dedizione dimostrate, che hanno lasciato un segno importante nell’azione di presidio del territorio.

Il Questore formula alla dott.ssa Cianciulli i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà affrontare con impegno e competenza il nuovo e prestigioso incarico.