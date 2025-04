Salerno, Ponte del 1° Maggio con sole e caldo primaverile

di Redazione ZON

Il ponte del 1° maggio si preannuncia all’insegna del bel tempo anche a Salerno, dove l’anticiclone sub-tropicale garantirà giornate dal sapore pienamente primaverile, se non addirittura estivo. Secondo le previsioni, da mercoledì fino a domenica 5 maggio, la città godrà di cieli sereni o al massimo leggermente velati, con temperature ben oltre la media del periodo.

Le massime potranno raggiungere i 25-26°C, regalando condizioni ideali per chi ha scelto di trascorrere queste giornate tra mare, passeggiate in costiera o eventi all’aperto. L’aria sarà mite anche nelle ore serali, complice l’assenza di perturbazioni e la presenza costante del sole.

Il quadro salernitano rientra in una dinamica più ampia che coinvolge tutta la Campania: da Napoli a Benevento, passando per Avellino e Caserta, tutte le province saranno interessate da un clima caldo e stabile, con punte massime localmente anche superiori ai 27°C.

Attenzione però: dalla prossima settimana cambia tutto. Già da lunedì 6 maggio, gli esperti ipotizzano l’arrivo di infiltrazioni d’aria più fresca in quota, che potrebbero tradursi in temporali sparsi, specie nelle zone interne e montuose. Anche a Salerno, tra martedì e mercoledì, non si escludono fenomeni più instabili con un calo delle temperature.