Salerno, prime procedure di ablazione alla Clinica Villa del Sole

Innovazione e sicurezza per i pazienti grazie alla nuova tecnologia a campi pulsati

Alla Clinica Villa del Sole di Salerno sono state eseguite le prime procedure di ablazione della fibrillazione atriale mediante elettropolesi, una tecnica che sfrutta il principio dell’elettroporazione (Pulsed Field Ablation, PFA).

Le operazioni sono state condotte dal team di elettrofisiologia composto dai dottori Giuseppe Stabile, Alessia Agresta e Armando Salito, aprendo un nuovo capitolo per il trattamento mininvasivo delle aritmie cardiache nella provincia di Salerno.

Un approccio rivoluzionario

L’isolamento delle vene polmonari è la base del trattamento della fibrillazione atriale. Per oltre vent’anni, tale procedura è stata eseguita con energie termiche — radiofrequenza o crioenergia — che creano lesioni tramite calore o freddo estremo, bloccando gli impulsi elettrici anomali che generano l’aritmia.

La tecnologia a elettropolesi cambia radicalmente approccio: utilizza impulsi elettrici ultrarapidi per creare pori irreversibili nelle membrane delle cellule cardiache responsabili dell’aritmia. Il risultato è un’ablazione selettiva del tessuto miocardico alterato, preservando le strutture sane circostanti che, con le tecniche termiche, potrebbero essere danneggiate.

Sicurezza, efficacia e tempi ridotti

Numerosi studi internazionali hanno confermato che l’elettroporazione produce lesioni efficaci e riproducibili con un profilo di sicurezza superiore rispetto alle metodiche convenzionali. Inoltre, consente tempi procedurali più brevi e un recupero post-operatorio più rapido, migliorando l’esperienza complessiva del paziente.

“L’introduzione della tecnologia a elettropolesi rappresenta un progresso sostanziale nel trattamento della fibrillazione atriale” — spiega il dottor Giuseppe Stabile, direttore del Laboratorio di Elettrofisiologia della Clinica Villa del Sole di Salerno. “La possibilità di ottenere un’ablazione selettiva, sicura e veloce consente di ridurre i rischi procedurali mantenendo l’elevata efficacia già dimostrata con le energie termiche. L’ablazione a campi pulsati è una tecnologia che coniuga innovazione e sicurezza, e siamo orgogliosi di poterla offrire ai nostri pazienti”.

Villa del Sole, un polo d’eccellenza

Con questa nuova tecnologia, il Reparto di Cardiologia della Clinica Villa del Sole — diretto dai dottori Michele De Pasquale, Renato Perrotti e Marta Ravera — consolida la propria vocazione all’innovazione clinica e tecnologica. L’obiettivo è ampliare continuamente l’offerta terapeutica, allineandosi agli standard internazionali più avanzati nella cura delle patologie cardiache.

