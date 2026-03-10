Completati i lavori di riqualificazione della stazione Salerno Irno

di Marisa Fava

La stazione ferroviaria di Salerno Irno cambia volto. Si sono conclusi i lavori di restyling realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con l’obiettivo di rendere lo scalo ferroviario più moderno, accessibile e funzionale per i viaggiatori.

L’intervento rientra nel più ampio programma di rinnovamento infrastrutturale promosso da RFI per migliorare la qualità dei servizi nelle stazioni italiane e l’esperienza di viaggio dei milioni di utenti che ogni anno utilizzano la rete ferroviaria.

Interventi sul fabbricato viaggiatori

I lavori hanno interessato innanzitutto il fabbricato viaggiatori, completamente ristrutturato. Tra gli interventi principali figurano il rifacimento del tetto, il rinnovo dell’illuminazione e la posa di una nuova pavimentazione.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità. Sono stati realizzati nuovi servizi igienici pubblici accessibili su ogni livello, utilizzabili anche da persone a mobilità ridotta (PMR).

Per aumentare la sicurezza degli spostamenti interni è stato inoltre installato un doppio corrimano illuminato lungo la scala principale della struttura.

Nuovi percorsi per l’accessibilità

Importanti interventi hanno riguardato anche il marciapiede del primo binario. Qui sono stati realizzati nuovi percorsi tattili e mappe per persone con disabilità visiva, oltre al potenziamento dell’illuminazione della pensilina e delle paline di stazione.

Queste opere mirano a rendere lo scalo ferroviario più inclusivo e sicuro per tutti i viaggiatori.

Riqualificato anche il piazzale esterno

Il progetto di restyling ha interessato anche il piazzale esterno della stazione, dove sono stati realizzati una nuova pavimentazione, nuove balaustre e un nuovo corrimano.

Tra gli interventi completati anche il rifacimento delle scale e della rampa di accesso, insieme al rinnovo dell’illuminazione dell’area esterna.

L’investimento complessivo per la riqualificazione della stazione di Salerno Irno ammonta a circa 840mila euro, inserendosi in un piano più ampio di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie promosso da RFI.